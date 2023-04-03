[推荐] 《放学后战争活动》高三生对抗超强陌生物种！一遇上它们生存机率超低〜谁能活到最后

3月31日公开的TVING原创作品《放学后战争活动》共10集长度已公开6集，剧情描述天空中漂浮著许多不明球体，一旦坠落地面球体中的不明生物就会攻击人类，国防部在未说明细节的状况下，以指考加分的条件吸引高三学生住校接受军事训练，但学生们发现了惊人事实后开始反叛……

校园剧大家当然一开始会出现脸盲问题，一下子十多位学生其实很难都记住他们的脸与名字，不过不影响观赏这部作品，不过其中还是有熟面孔存在，班长是在《女神降临》中饰演黄寅烨妹妹的演员吕朱荷，饰演班导师的也是《女神降临》中饰演文佳煐姊姊的林世美，被大家嫌弃不洗澡又爱放屁全身臭味的王泰万就是《王后伞下》的成枏大君文相敏，而常拖累全班的卢爱雪也就是《少年法庭》《格杀福顺》的李妍。



剧情一开始先让大家了解到高三生的生活以及同学间的相处，接下来他们签署了同意书接受军事训练并住在学校里，一开始因为训练超苦而抱怨连连，直到第一集结尾，开始出现了大型的生物体，直接卷走了一位同学，让他们开始感到生命受到威胁。



这些球体坠落的速度突然变快，并且在落地后还会直接跑出数十只长得像花形的动物，移动速度非常快，会直接吸附在人的脸或者是背上，甚至伸长触角将人拉近自己，只要被它吸上了脸或身体，生存机率几乎是零，因为这个物种会穿透人类的身体，甚至将人体撕裂。学生们从一开始的叛逆，接著开始目睹好友们一一在眼前遇害，意识到不拿起枪保护自己就是死路一条。



球体中的陌生物种还分为大中小型，光是小的就让人避之唯恐不及，仅有新研发的子弹能够对付它，但它的移动速度超快，必须精准击中。而中大型的物种更是仍未找到对抗的方法，只要遇见了也等於没机会逃脱了。这些学生们该如何躲避接连而来的灾难呢？几乎整个城市都快要被陌生物种占领，他们又能躲到哪里去？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻