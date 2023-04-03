《真的出現了！》安宰賢演技被狂批：生氣時只會瞪眼超尷尬

一開播即陷入危機，擔憂成為了現實！

安宰賢、白珍熙主演的KBS新週末劇《真的出現了！》於3月25日正式開播，作為平均收視率均超過30%的KBS周末劇，《真的出現了！》一開播就令不少人失望，首播收視率僅為17.7%，上一部首播收視率未突破20%的作品還是4年前的《愛情很美麗，人生很精彩》（18.3%）。

《真的出現了！》講述了未婚媽媽與未婚維權者的虛假契約戀，圍繞著懷孕、生子、育兒等展開。 安宰賢在劇中飾演實力出眾的婦產科不孕不育門診專家「孔泰京」。 他是個徹頭徹尾的不婚主義者，但在遇到女主角「吳妍度」（白珍熙 飾）后內心開始動搖。 第一集中，「孔泰京」拒絕了新聞主播女友的求婚，並強調了自己是不婚主義者，之後遇到了把自己的車當作劈腿男友的車，還在車上留言的「吳妍度」，兩人的惡緣由此展開。 因為這件事情，「孔泰京」被傳是花花公子，繼祖母逼著他和張世珍（車珠英 飾）結婚。



從第一集開始，主人公們就遇到了各種各樣的麻煩，非常考驗他們的演技，但安宰賢在表達強烈情緒時的誇張眼神和表情頻頻讓觀眾們出戲，似乎他只會瞪大眼睛、微張嘴巴來詮釋人設的情感變化，尤其是他在怒吼奶奶的名字「殷金實太太！」時，語氣和表情看得觀眾都替他尷尬。 其實這已經不是安宰賢第一次引發「演技爭議」了，在前部作品《有瑕疵的人們》中就因為演技太一般而被詬病，表情僵硬、吐字不清。



首播結束後，有觀眾把安宰賢的表情截圖放到了theqoo網站上，引發了廣大網友的熱議，大家表示：「我還沒看電視劇，光看圖就已經替他尷尬了」、「表情也太生澀了吧」、「演技怎麼可以不自然到這個程度」等，十分不滿意安宰賢在新劇中的表現。



此前，原定演員郭時暘因檔期問題與劇組達成協定後退出。 劇組重新物色替代郭時暘的演員，最終選定安宰賢為男主。

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