《PEAK TIME》&《BOYS PLANET》本週競賽新歌都是清涼曲占上風！看參賽者突破自己挑戰新風格

每首就像本來就是他們的歌一樣好聽！〈Say My Name〉給我卡到下禮拜真是謝謝……

播出中的兩檔選秀節目《PEAK TIME》與《BOYS PLANET》雖然性質不太相同，但剛好都在本週迎來了第三回合競賽表演，主題都是新歌。更巧的是，兩邊目前看起來都是「清涼曲風」占上風，而且參賽者都做出不同於以往的突破。

〈Coco Colada〉



8點（DKB）一直以來都走嘻哈、Power路線，隊長D1坦承遇到了難關，收到歌之後整整一週都沒有編舞靈感，從花絮也可看出他們聽到歌曲的當下瞬間失去活力。但幸好卡關就卡一週，他們自認清新、清涼並不適用自己，決定展現出淘氣且享受舞台的模樣，果真讓評審與觀眾看見他們「活力」回歸，前面兩位隊長緊張的模樣一掃而空。



評審聖圭評價：「就像在表演自己的歌一樣。」Jay Park則說：「通常是歌曲加成團體的魅力，但今天反而是托你們的福，這首歌才能發揮自己的魅力。」這場具有突破性又有舞台魅力的表演，讓8點繼首次錄影的生存舞台後，再次拿下All Pick。



▼舞台&節目片段



▼彩排直拍版



〈Chamomile〉



雖然23點（大國男兒）在第二回合就挑戰過PENTAGON的〈SHINE〉試圖製造清涼甩掉油膩，但這次可以說難度更上升了，你看他們的服裝就知道……

23點一走出來彷彿走錯棚，一身學校制服完全可以混入《BOYS PLANET》，隊上大哥Karam的粉紅色貝雷帽更是顯眼，讓聖圭忍不住問：「戴上帽子的時候你的心情是……？」已32歲的Karam表示看到造型時也很驚慌，但因工作人員的鼓勵他願意嘗試。



正式表演更是驚呆眾人，〈Chamomile〉編舞太可愛，加上成員燦爛表情，讓評審長圭賢忍不住扶額遮眼，對於搖屁股動作時還頗有意見：「看了很火大，但莫名想繼續看下去。」整場表演看下來，有網友笑稱23點跳的根本是「女團舞」！



大國男兒以前完全沒有走過這種青春路線，三位成員還是《Peak Time》「高齡團」，Karam與仁俊32、31了，Jay也28了，不過也許正因為三人很願意突破且放開自己，Jay Park評價「越看越覺得很棒，看起來不是裝可愛而是很帥」，最後23點拿到All Pick，和8點成為目前唯二All Pick團體，舞台影片亦是最多人觀看的。

▼舞台&節目片段



▼彩排直拍版



〈Say My Name〉





《BOYS PLANET》也有一組參賽者〈Say My Name〉組別走清爽風格，雖然舞台尚未完整播出，但光是練舞室影片人氣便居高不下，短短3天就破200萬觀看次數！還登上韓國YouTube發燒影片Top9！

〈Say My Name〉組別由成韓彬、韓維辰、金地雄、劉昇彥與SEOK MATTHEW組成，5人就有4人正處於Top9出道位裡，而劉昇彥雖然在Top9之外，但美聲實力備受認可，副歌一句句清亮的「Say My Name」正是他唱的。



這5個人，最讓人跌破眼鏡的肯定是金地雄了吧！金地雄每每登場都以性感姿態示人，被認為是《BOYS PLANET》少數的Sexy Boy，但他卻主動爭取〈Say My Name〉，還在拜票影片裡還嘟嘴裝可愛。他在節目組採訪時坦言其他練習生比他還適合，但他說：「我一點都不羨慕，我的眼裡只專注於自身，享受練習的每分每秒。」雖未完整播出，但願意跳脫已令人佩服！



▼練舞室影片



▼30秒搶先看



《PEAK TIME》與《BOYS PLANET》下週都還有第三回合新歌內容，不曉得會不會有更勝以上清涼舞台的表演呢？你更看好哪組參賽者呢？

▼下週預告



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