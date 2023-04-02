VLOG終於更新到《SS9》臺灣場！厲旭好奇「怎麼能每天都舉起不一樣的拼字呢」，還推薦追劇清單與粉絲們分享

厲旭真的太可愛～期待臺灣場的第2集內容！

Super Junior以《Super Show 9》在世界各地展開巡演，成員們也會通過各自的YouTube頻道分享幕後花絮，讓粉絲們更加有「參與感」！

還記得去年（2022年）11月底一連三天的《SS9》臺灣場嗎？厲旭近期分享了臺灣場第1集VLOG，讓粉絲們又驚又喜。厲旭表示，自己在韓國結束預備軍訓練後馬上趕來臺灣，所以第1天實在打不起精神來，到了第2天才想到要拍攝VLOG。

厲旭提到臺灣粉絲們的「拼字活動」，他感嘆：「怎麼能每天都不一樣呢？真的很感動。」而看到那句「一起變老吧」，感受到粉絲對自己的信任，也覺得彼此之間的關係更加牢固了。而為了遵守一直見面的約定，厲旭會更加努力、讓身心狀態更加堅強和健康。

在開箱完「What’s in my bag」後，厲旭也分享了這次在臺灣的「追劇清單」：金所泫&張東潤《朝鮮浪漫喜劇－綠豆傳》、金喜善&路雲《還有明天》。《還有明天》極具教育意義，在演出前絕對不能看！因為會流很多眼淚。

另外，《SS9》將於本月（4月）15、16日在首爾舉行「安可場」。

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