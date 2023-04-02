《PEAK TIME》&《BOYS PLANET》本周竞赛新歌都是清凉曲占上风！看参赛者突破自己挑战新风格

每首就像本来就是他们的歌一样好听！〈Say My Name〉给我卡到下礼拜真是谢谢……

播出中的两档选秀节目《PEAK TIME》与《BOYS PLANET》虽然性质不太相同，但刚好都在本周迎来了第三回合竞赛表演，主题都是新歌。更巧的是，两边目前看起来都是「清凉曲风」占上风，而且参赛者都做出不同於以往的突破。

〈Coco Colada〉



8点（DKB）一直以来都走嘻哈、Power路线，队长D1坦承遇到了难关，收到歌之后整整一周都没有编舞灵感，从花絮也可看出他们听到歌曲的当下瞬间失去活力。但幸好卡关就卡一周，他们自认清新、清凉并不适用自己，决定展现出淘气且享受舞台的模样，果真让评审与观众看见他们「活力」回归，前面两位队长紧张的模样一扫而空。



评审圣圭评价：「就像在表演自己的歌一样。」Jay Park则说：「通常是歌曲加成团体的魅力，但今天反而是托你们的福，这首歌才能发挥自己的魅力。」这场具有突破性又有舞台魅力的表演，让8点继首次录影的生存舞台后，再次拿下All Pick。



▼舞台&节目片段



▼彩排直拍版



〈Chamomile〉



虽然23点（大国男儿）在第二回合就挑战过PENTAGON的〈SHINE〉试图制造清凉甩掉油腻，但这次可以说难度更上升了，你看他们的服装就知道……

23点一走出来彷佛走错棚，一身学校制服完全可以混入《BOYS PLANET》，队上大哥Karam的粉红色贝雷帽更是显眼，让圣圭忍不住问：「戴上帽子的时候你的心情是……？」已32岁的Karam表示看到造型时也很惊慌，但因工作人员的鼓励他愿意尝试。



正式表演更是惊呆众人，〈Chamomile〉编舞太可爱，加上成员灿烂表情，让评审长圭贤忍不住扶额遮眼，对於摇屁股动作时还颇有意见：「看了很火大，但莫名想继续看下去。」整场表演看下来，有网友笑称23点跳的根本是「女团舞」！



大国男儿以前完全没有走过这种青春路线，三位成员还是《Peak Time》「高龄团」，Karam与仁俊32、31了，Jay也28了，不过也许正因为三人很愿意突破且放开自己，Jay Park评价「越看越觉得很棒，看起来不是装可爱而是很帅」，最后23点拿到All Pick，和8点成为目前唯二All Pick团体，舞台影片亦是最多人观看的。

▼舞台&节目片段



▼彩排直拍版



〈Say My Name〉





《BOYS PLANET》也有一组参赛者〈Say My Name〉组别走清爽风格，虽然舞台尚未完整播出，但光是练舞室影片人气便居高不下，短短3天就破200万观看次数！还登上韩国YouTube发烧影片Top9！

〈Say My Name〉组别由成韩彬、韩维辰、金地雄、刘升彦与SEOK MATTHEW组成，5人就有4人正处於Top9出道位里，而刘升彦虽然在Top9之外，但美声实力备受认可，副歌一句句清亮的「Say My Name」正是他唱的。



这5个人，最让人跌破眼镜的肯定是金地雄了吧！金地雄每每登场都以性感姿态示人，被认为是《BOYS PLANET》少数的Sexy Boy，但他却主动争取〈Say My Name〉，还在拜票影片里还嘟嘴装可爱。他在节目组采访时坦言其他练习生比他还适合，但他说：「我一点都不羡慕，我的眼里只专注於自身，享受练习的每分每秒。」虽未完整播出，但愿意跳脱已令人佩服！



▼练舞室影片



▼30秒抢先看



《PEAK TIME》与《BOYS PLANET》下周都还有第三回合新歌内容，不晓得会不会有更胜以上清凉舞台的表演呢？你更看好哪组参赛者呢？

▼下周预告



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