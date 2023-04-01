太暖心♥ N.Flying柳會勝記下前輩Highlight李起光的生日，親手煮海帶湯還外送到手裡

3月30日是Highlight李起光生日，而這天他收到了一份很特別的禮物，來自後輩N.Flying柳會勝。

事情要從上個月N.Flying做客李起光的電台節目《李起光的歌謠廣場》說起，N.Flying與李起光聊起了柳會勝會在每位成員生日時，親自煮海帶湯給壽星，即便任何人有行程在外他也會送去，甚至曾帶上瓦斯爐在車上煮。

李起光聽了便做做效果隨口說說：「我也想喝會勝煮的海帶湯，我3月30日生日，能不能外送來KBS？」柳會勝當下回答：「外送費這樣很貴，因為是手工的。」大家笑成一片。想不到一個多月後，李起光真的在生日當天在KBS收到來自柳會勝親手煮的海帶湯！



▼2月14日N.Flying來到《李起光的歌謠廣場》聊到對彼此的生日祝福，其中會勝一定會送上海帶湯（已訂位32:58）



30日《李起光的歌謠廣場》直播中，突然傳來李起光和柳會勝當時在節目上的對話，李起光還搞不清楚狀況就收到了工作人員端來的柳會勝牌海帶湯，還有一張信，內容寫著：

「前輩，我是歌謠廣場粉絲N.Flying會勝，上次來到歌廣的時候留下了很美好的回憶，前輩也很照顧我們，讓我難以忘懷。上次您說3月30日生日想喝海帶湯，雖然很微不足道，但來是想用這種方式慶祝您的生日，祝您生日快樂，希望光D*今天一天也留下幸福美好的回憶。光D，歌廣帥到毀滅地球吧！」（*編按：光D（햇디）是李起光在節目取的綽號，陽光般的DJ之意。）



李起光受寵若驚，不敢相信柳會勝一早就煮了海帶湯送來KBS還提醒工作人員要加熱，感嘆道：「我真的要哭了，哇，真的……會勝真的……是個很溫暖的人呢！還記得這件事很不容易，說實在我又不是N.Flying，別人看了都會以為我也是成員。會勝，真的很感動要流淚了……」



搞笑的是，李起光說自己正在管理身材，連媽媽煮的海帶湯都沒喝，「究竟會不會比我媽媽煮得好喝呢？」李起光激動拍手還比對鏡頭比了愛心，難得破戒而吶喊：「這海帶湯加了鹽、調味料還有牛肉，這才是一個人生日該吃的吧！」



李起光還特意在中途休息時把整個鍋子端到鏡頭前給觀眾看，因為柳會勝可是連鍋子一起送來啊！節目後來發了IG限時動態：「為好奇生日海帶湯賣相的人上傳（made by. Sweet柳會勝），光D非常喜歡也很感謝。」李起光亦在個人IG分享這驚喜的生日，除了柳會勝牌海帶湯，隔壁節目DJ林白千還特別跑過來唱一曲才回崗位哩！



▼前輩林白千的驚喜獻唱



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