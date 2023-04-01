愚人節也出情侶！D社爆《黑暗榮耀》李到晛&林智妍戀愛中

總是在元旦爆料韓星戀愛，鼎鼎大名的D社（Dispatch），選擇在今日愚人節爆料《黑暗榮耀》兩位主演李到晛與林智妍戀愛中。

‎D社稍早發布新聞，以《黑暗榮耀》朴涎鎮（林智妍 飾）在診間與朱如炡（李到晛 飾）對話為引言，「你有女朋友吧？」「有個聰明又漂亮，卻非常冷漠的人。」表示戲劇內容和現實不同，林智妍成了李到晛的女朋友。



由於今天是愚人節，D社形容他們是「像開玩笑般的情侶」，並附上他們所拍下的照片佐證，指出他們至少在去年12月15日就在一起了，還鉅細靡遺描述兩人在李到晛住處享受雪景，在引擎蓋上堆了雪人拍下紀念照，隔日前往龍仁自然休憩林遊玩。

李到晛27歲，林智妍32歲，D社表示兩人會親近起來產生愛火，是從去年夏天《黑暗榮耀》演員之間的MT（Membership Training，團康活動）開始，在演員群裡已是公開的秘密，也有劇組相關人員證實了。

今年1月《黑暗榮耀》聚餐，李到晛曾自稱是林智妍經紀人載林智妍回家，3月14日白色情人節他們也一起度過了。

*更新後續消息：*前情提要：不是愚人節玩笑！李到晛&林智妍說法一致雙雙認愛♥

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