愚人節也出情侶！D社爆《黑暗榮耀》李到晛&林智妍戀愛中
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愚人節也出情侶！D社爆《黑暗榮耀》李到晛&林智妍戀愛中

明星   2023年4月1日   星期六10:31   草莓   120

（封面圖源：TVDaily）

總是在元旦爆料韓星戀愛，鼎鼎大名的D社（Dispatch），選擇在今日愚人節爆料《黑暗榮耀》兩位主演李到晛與林智妍戀愛中。

（圖源：TVDaily）（圖源：TVDaily）

‎D社稍早發布新聞，以《黑暗榮耀》朴涎鎮（林智妍 飾）在診間與朱如炡（李到晛 飾）對話為引言，「你有女朋友吧？」「有個聰明又漂亮，卻非常冷漠的人。」表示戲劇內容和現實不同，林智妍成了李到晛的女朋友。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》截圖）

由於今天是愚人節，D社形容他們是「像開玩笑般的情侶」，並附上他們所拍下的照片佐證，指出他們至少在去年12月15日就在一起了，還鉅細靡遺描述兩人在李到晛住處享受雪景，在引擎蓋上堆了雪人拍下紀念照，隔日前往龍仁自然休憩林遊玩。

李到晛27歲，林智妍32歲，D社表示兩人會親近起來產生愛火，是從去年夏天《黑暗榮耀》演員之間的MT（Membership Training，團康活動）開始，在演員群裡已是公開的秘密，也有劇組相關人員證實了。

今年1月《黑暗榮耀》聚餐，李到晛曾自稱是林智妍經紀人載林智妍回家，3月14日白色情人節他們也一起度過了。

*更新後續消息：*前情提要：不是愚人節玩笑！李到晛&林智妍說法一致雙雙認愛♥

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留言/評論
  • 內文有附D社原新聞連結喔，大家一起來找碴照片是真是假🤔 https://www.koreastardaily.com/tc/news/146768
    1小時前
  • 快看啊~這個涎鎮還真夠狠的，連同垠的小男友都要搶。 這D社愚人節公開這個，是要不要人信啊😆
    59分前
  • 涎鎮吶 ！劇中跟男二結婚跟男三生了孩子 ，劇外跟男主在一起了⋯⋯ 好愚人節的新聞啊😂
    1小時前
  • 同垠復仇失敗😂😂😂
    46分前
  • 今天什麼東西我都不信～
    54分前
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