太暖心♥ N.Flying柳会胜记下前辈Highlight李起光的生日，亲手煮海带汤还外送到手里

3月30日是Highlight李起光生日，而这天他收到了一份很特别的礼物，来自后辈N.Flying柳会胜。

事情要从上个月N.Flying做客李起光的电台节目《李起光的歌谣广场》说起，N.Flying与李起光聊起了柳会胜会在每位成员生日时，亲自煮海带汤给寿星，即便任何人有行程在外他也会送去，甚至曾带上瓦斯炉在车上煮。

李起光听了便做做效果随口说说：「我也想喝会胜煮的海带汤，我3月30日生日，能不能外送来KBS？」柳会胜当下回答：「外送费这样很贵，因为是手工的。」大家笑成一片。想不到一个多月后，李起光真的在生日当天在KBS收到来自柳会胜亲手煮的海带汤！



▼2月14日N.Flying来到《李起光的歌谣广场》聊到对彼此的生日祝福，其中会胜一定会送上海带汤（已订位32:58）



30日《李起光的歌谣广场》直播中，突然传来李起光和柳会胜当时在节目上的对话，李起光还搞不清楚状况就收到了工作人员端来的柳会胜牌海带汤，还有一张信，内容写著：

「前辈，我是歌谣广场粉丝N.Flying会胜，上次来到歌广的时候留下了很美好的回忆，前辈也很照顾我们，让我难以忘怀。上次您说3月30日生日想喝海带汤，虽然很微不足道，但来是想用这种方式庆祝您的生日，祝您生日快乐，希望光D*今天一天也留下幸福美好的回忆。光D，歌广帅到毁灭地球吧！」（*编按：光D（햇디）是李起光在节目取的绰号，阳光般的DJ之意。）



李起光受宠若惊，不敢相信柳会胜一早就煮了海带汤送来KBS还提醒工作人员要加热，感叹道：「我真的要哭了，哇，真的……会胜真的……是个很温暖的人呢！还记得这件事很不容易，说实在我又不是N.Flying，别人看了都会以为我也是成员。会胜，真的很感动要流泪了……」



搞笑的是，李起光说自己正在管理身材，连妈妈煮的海带汤都没喝，「究竟会不会比我妈妈煮得好喝呢？」李起光激动拍手还比对镜头比了爱心，难得破戒而呐喊：「这海带汤加了盐、调味料还有牛肉，这才是一个人生日该吃的吧！」



李起光还特意在中途休息时把整个锅子端到镜头前给观众看，因为柳会胜可是连锅子一起送来啊！节目后来发了IG限时动态：「为好奇生日海带汤卖相的人上传（made by. Sweet柳会胜），光D非常喜欢也很感谢。」李起光亦在个人IG分享这惊喜的生日，除了柳会胜牌海带汤，隔壁节目DJ林白千还特别跑过来唱一曲才回岗位哩！



▼前辈林白千的惊喜献唱



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