《朝鮮律師》禹棹奐曾客串《劉世豐》登場預告！夥拍苞娜衝擊古代法律

律政、復仇與愛情題材向來是韓劇的拿手好戲，由禹棹奐、苞娜（金知妍）和車學沇（N）主演的全新古裝韓劇《朝鮮律師》便一次滿足觀眾三個願望！今晚就開播了！

改編自同名網絡漫畫，《朝鮮律師》以朝鮮時代為背景，講述「腦性男」姜漢秀（禹棹奐飾）為報雙親被殺之仇而成為百戰百勝的不敗律師，他與隱藏身份的知性公主妍珠（苞娜飾）相遇後，合作解決各種案件，更意外成為百姓英雄，並逐漸成為為民服務的正義律師。



「怪物新人」禹棹奐過去憑藉《偉大的誘惑者》、《The King：永遠的君主》等人氣韓劇擄獲無數觀眾的心，《朝鮮律師》是他時隔兩年多再度主演的電視劇，因此備受矚目！過去他曾與不少當紅女偶像包括Red Velvet Joy、雪炫合作，今次還在新劇夥拍以《二十五，二十一》成為新一代「演技dol」的宇宙少女成員苞娜共同主演，二人的古裝扮相獲網民大讚唯美吸睛；偶像出身的演員車學沇亦將合流，扮演名門出身、剛正不阿的鐵面判官智善，讓人好奇「古代律政鐵三角」將擦出甚麼火花！



年初禹棹奐曾驚喜客串話題韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐第二季》，劇中他飾演施針時不斷手震的醫員，令劉世豐（金旻載飾）不禁擔心：「你的手這樣，當醫員應該很為難吧？」豈料他隨即表示：「所以我正考慮不做醫員，準備換成外知部（律師）。」率先預告將以古裝律師身份與觀眾見面！《朝鮮律師》為獨立單元劇，每周都會出現全新案件，為觀眾呈現節奏緊湊的痛快故事；主角禹棹奐亦透露，每集均有新角色登場，更令人期待劇集播出！



全新韓劇《朝鮮律師》將於3月31日起逢星期五、六在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度；亦可一併重溫《朝鮮精神科醫師劉世豐》兩季劇情，為古裝劇做足熱身。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞