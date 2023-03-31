《朝鲜律师》禹棹奂曾客串《刘世丰》登场预告！伙拍苞娜冲击古代法律

律政、复仇与爱情题材向来是韩剧的拿手好戏，由禹棹奂、苞娜（金知妍）和车学沇（N）主演的全新古装韩剧《朝鲜律师》便一次满足观众三个愿望！今晚就开播了！

改编自同名网络漫画，《朝鲜律师》以朝鲜时代为背景，讲述「脑性男」姜汉秀（禹棹奂饰）为报双亲被杀之仇而成为百战百胜的不败律师，他与隐藏身份的知性公主妍珠（苞娜饰）相遇后，合作解决各种案件，更意外成为百姓英雄，并逐渐成为为民服务的正义律师。



「怪物新人」禹棹奂过去凭藉《伟大的诱惑者》、《The King：永远的君主》等人气韩剧掳获无数观众的心，《朝鲜律师》是他时隔两年多再度主演的电视剧，因此备受瞩目！过去他曾与不少当红女偶像包括Red Velvet Joy、雪炫合作，今次还在新剧伙拍以《二十五，二十一》成为新一代「演技dol」的宇宙少女成员苞娜共同主演，二人的古装扮相获网民大赞唯美吸睛；偶像出身的演员车学沇亦将合流，扮演名门出身、刚正不阿的铁面判官智善，让人好奇「古代律政铁三角」将擦出甚么火花！



年初禹棹奂曾惊喜客串话题韩剧《朝鲜精神科医师刘世丰第二季》，剧中他饰演施针时不断手震的医员，令刘世丰（金旻载饰）不禁担心：「你的手这样，当医员应该很为难吧？」岂料他随即表示：「所以我正考虑不做医员，准备换成外知部（律师）。」率先预告将以古装律师身份与观众见面！《朝鲜律师》为独立单元剧，每周都会出现全新案件，为观众呈现节奏紧凑的痛快故事；主角禹棹奂亦透露，每集均有新角色登场，更令人期待剧集播出！



全新韩剧《朝鲜律师》将於3月31日起逢星期五、六在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度；亦可一并重温《朝鲜精神科医师刘世丰》两季剧情，为古装剧做足热身。

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