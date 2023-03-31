《我們的模擬戀愛》李勝奎PO文「捨不得結局」引粉絲敲碗第二季

繼去年《語意錯誤》強勢席捲影視圈後，最近剛剛迎來完結篇的BL劇《我們的模擬戀愛》也成為口碑黑馬！

由於從第一集開始就有告白吻戲，男主角對戲過程中也不斷直接示愛直球對決，拿捏的恰到好處的曖昧氛圍讓觀眾看了大呼過癮，在第5、6集當中兩位男主角更是一路親到尾，從公司聚餐醉後吻、回家休息的日常啾啾吻、再到辦公室頂樓偷接吻，糖份大放送。

《我們的模擬戀愛》劇情描述男主角李浣(李鍾赫 飾)在高中時愛上自己最好的朋友申基泰(李勝奎 飾)，但是第一次在頂樓向對方告白時獻吻，卻被申基泰躲掉，同時李浣又遇上家中變故，因此單方面斷絕聯絡，直到7年後兩人在職場相遇，已是插畫師的李浣與成為程式設計師的申基泰變成同事，要共同推出一款以戀愛為主題的遊戲，兩人的愛情推拉戰也重新開啟。



申基泰(李勝奎 飾)在劇中撩人功力十足，第一集就直球對決問李浣(李鍾赫 飾)有沒有對象，後續不停告白，甚至假借醉酒直接吻上對方，事後還說：「這次我們都沒有躲開呢。」搞得李浣(李鍾赫 飾)小鹿亂撞。兩人確認關係後，申基泰(李勝奎 飾)故意向對方提起往事：「(以前)我打電動打到睡著之後，你都會瘋狂盯著我看。」接著躺在李浣(李鍾赫 飾)隔壁，挑逗對方說：「我現在閉上眼睛囉，你儘管看，想對我做什麼都可以。」抵擋不住誘惑的李浣(李鍾赫 飾)直接「啾」的一下親了上去，粉紅泡泡滿點，就連導演也大讚兩人的化學反應。

身高182公分的李勝奎雖然在劇中看似清瘦，也沒有展現身材的戲份，但他曾PO出自己的健身影片，秀出結實的胸肌加上線條俐落的八塊腹肌，展現宛如健美先生一般的驚人好身材，霸氣感從劇中延伸到戲外，劇終後他也在IG發文表示捨不得完結篇，讓粉絲紛紛在底下留言敲碗第二季。《語意錯誤》、《我們的模擬戀愛》LINE TV全集上架熱播中。

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