《朝鮮律師》苞娜與禹棹奐聯手設局卻真服毒！禹棹奐接連痛失摯愛太虐心！最終迎來反轉幸福（EP.15 – 16完）

[有雷]《朝鮮律師》本週完美收尾，劇情如同意料之中不過這兩集有點虐。苞娜為了設局逮捕元相，遂要求與車學沇舉行婚禮，甚至真正服毒只為讓元相信服，禹棹奐成功擊潰元相卻得到苞娜已過世的消息……

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《朝鮮律師》姜翰秀（禹棹奐飾）失去親生妹妹後一蹶不振，而公主（苞娜飾）則是仍然持續著復仇計畫，決心與元相兒子柳志善（車學沇飾）舉行婚禮，而讓元相與眾臣以及大王大妃、殿下齊聚一堂，當眾揭開元相所有罪行。不過當姜翰秀等人收集元相犯罪證據時，商團團主亦差點遭元相滅口，元相則要求公主認清時局，並給了公主一瓶解藥，要她慎重考量是否要舉行婚禮。



公主確定了受傷的是柳志善而非姜翰秀之後，雖然暫時鬆了一口氣，但知道元相並不是好騙的，決定真正服毒，才能讓婚禮這戲碼出現關鍵變數。婚禮當日，姜翰秀如同計畫之中揭穿了元相所有惡劣手段，更由與父親筆跡完全相同的兒子柳志善提供關鍵證據，讓元相進退兩難，不是自己認罪就是推到兒子身上，加上公主中毒的狀況更直接被連結到元相的陰謀，他也只能當庭認罪，最終被流放外地而精神崩潰。



姜翰秀雖然為父親與妹妹平反，但此時卻聽聞了公主中毒身亡的消息，令他傷心欲絕。事隔多年，姜翰秀已成為殿下信任的臣子，與柳志善共同撰寫法典。姜翰秀始終認為當年的公主未離開人世，仍然到處張貼著公告懸賞。某日由柳志善介紹他去找一位熱心助人的外知部，原來公主再度成為了所願，甚至扮成男裝在街頭發送自己的名片。兩人也終於再度重逢，寫下美好結局。



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