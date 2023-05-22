禹棹奐公開與苞娜「未公開親密戲」遭部分網友砲轟！最終刪除影片，公司回應：是協議後才上傳！

由禹棹奐和宇宙少女成員苞娜（本名金知妍）合作主演的古裝劇《朝鮮律師》在日前劇終。

禹棹奐20日在 IG 寫下：「非常感謝大家喜愛《朝鮮律師》，因爲是時隔3年的回歸作品，所以有很多恐懼和擔心。」他同時感謝工作人員們，給了他很多力量，還有喜愛這部劇的觀眾們。此外，禹棹奐還單獨公開一段未公開戲份，影片中姜翰秀（禹棹奐 飾）從背後抱住李妍珠（苞娜 飾）並握著她的手，兩人相視一笑，姜翰秀又在李妍珠爾後親親的愛情戲。



隨後，在韓網引發熱烈討論。有網友表示反感：「導演沒公開這一段是有原因的，拜託請刪掉」、「可以看出男主對女主有私心」、「為什麼上傳這個，我的歐膩」等等，不過也有網友表示：「完全看不出有什麼好罵的點」、「正因為如此不能選角愛豆，不想看親密戲就叫自己的愛豆別拍戲」、「這就是讓劇迷看的啊！不知道為何被罵」等等。

而爭議似乎持續發酵，今日（22日）禹棹奐方面的相關人士表示：「未公開的場面是經過製作公司和對方演員同意之後上傳的。如果沒有事前協議，就連擁有未公開的場面都不可能。因爲有很多喜歡喜歡電視劇的粉絲，所以才上傳的，並沒有別的意圖。但是因爲有些人覺得不舒服，所以刪除了相關貼文。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞