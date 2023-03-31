「迫降夫妻」放閃啦！孫藝珍❤️玄彬結婚一周年公開「獨家婚紗照」，神仙眷侶實在太美~

孫藝珍今天上午在個人IG限動PO出一張婚紗照，寫道「一周年紀念」，原來是慶祝她和玄彬舉辦婚禮一週年的日子！

照片中兩人穿著白色禮服坐在裝點鮮花的椅子上，互相緊緊牽著手、露出幸福開懷的笑容，一切都太美好了：



玄彬和孫藝珍2018年合作電影《極智對決》結緣，2020年通過tvN電視劇《愛的迫降》重逢，隨後發展成戀人。 兩人十分低調，承認戀愛一年後於2022年3月31日在首爾某酒店舉辦婚禮，演員韓載錫、黃晸珉、孔劉、孔曉振、河智苑、丁海寅等圈內好友紛紛到場祝賀。





婚後孫藝珍時常在IG秀廚藝，兩人份的餐具看起來溫馨滿滿。 因為實在太豐盛多樣，演員吳允兒忍不住留言問：「您是大長今嗎？」 XD



去年6月孫藝珍透露已有身孕的消息，並於11月27日在丈夫陪伴下順利產下兒子，給寶寶取乳名「小甜豆（알콩이）」。 孫藝珍在IG說玄彬陪伴她度過所有過程、「一天一天變成刺蝟」，差點被部份網友誤解，以為玄彬變得敏感易怒。 其實，韓國有句俗語「고슴도치도 제 새끼는 함함하다（刺蝟都覺得自己孩子的皮膚光滑又柔軟）」，意思是在父母眼裡寶寶一切都是可愛完美的，所以孫藝珍是在炫耀玄彬已變成「兒子傻瓜」啦XD



今年1月玄彬宣傳新片《機密同盟2》時提到寶寶的模樣「像是兩人混合在一起」、「很好奇最終目的地是哪裡」，讓人充分感受到那份甜蜜的期待~



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