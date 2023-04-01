超喜歡旅行節目的朋友，這個推介名單別錯過了～都敬秀、李善均、Apink帶你看世界！

現在情況好一點了，有人已經plan好在四月連假出國旅遊了嗎？

搶不到機票的朋友也不用擔心，以下介紹幾部韓國旅遊綜藝等大家在休假期間，用眼睛去旅行吧！

偶像加持：《沒有數學的修學旅行》（3月9日首播）

人氣男團EXO成員都敬秀（D.O.）、ZICO、Crush、復古天團Jannabi主唱崔政勳、搞笑藝人李龍真和梁世燦共同出演的韓國旅遊綜藝《沒有數學的修學旅行》講述六位成員前往北海道的積雪村莊，並在六日五夜的「修業旅行」中通過各種超乎想像的任務。



《沒有數學的修學旅行》集結甚少亮相綜藝的都敬秀、ZICO、Crush和崔政勳，華麗陣容引發Kpop粉絲關注！同屬歌手的四人過去絕少同台演出，當中崔政勳更是首度與三人見面 ，更令人期待同屬「92Line」的四人和搞笑藝人李龍真和梁世燦，如何展現出男人的浪漫！



成熟魅力：《非常私密東南亞》（3月27日首播）

全新旅遊實境節目《非常私密東南亞》將由四位熟男演員李善均、張恆準、有份演出《財閥家的小兒子》的金度賢和金南喜帶領觀眾在東南亞各個角落尋找當地的隱藏名勝和貼地美食。

據悉李善均過去曾因拍攝電影而在柬埔寨逗留長達四個月，當時他還多次搭乘巴士來往柬埔寨與泰國邊境，因而擁有豐富的東南亞生活經驗！今次他將率領討厭潮熱天氣的張恆準、「綜藝新手」金度賢和金南喜展開東南亞生存記；節目PD亦表示：「比起華麗，《非常私密東南亞》更貼近當地人的勞累。」節目主打零修飾、展現坦率樣貌，絕對是擄獲觀眾芳心的一大看點。



海外餐廳：《生意天才白社長》（4月2日首播）

由韓國頂級餐廳經營專家白種元主理的《生意天才白社長》現正開業！節目中白老師將率領李章宇、少女時代成員Yuri、John Park、GOT7 BamBam等人在意大利拿坡里開設韓食餐廳，並挑戰在世界各地售買韓國食物。想知道他們能否在海外成功經營餐廳？就要在等到4月2日了。



齊齊旅行：《Tripmate, Who Are You?》（已全套上架）

《Tripmate, Who Are You?》是一檔國際旅遊綜藝節目，三位來自越南的、泰國和印尼的藝人，分別與女團Apink普美和南珠、Highlight忙內孫東雲、李鎮赫、Sam Kim見面，並分組到韓國名勝包括南海、東海和濟州島，展開為期三天的小旅行，為觀眾呈現出三種截然不同的旅行方式。



以上節目將陸續在「黃Viu」上架，觀眾亦可一併收看更多韓綜包括《我獨自生活》、《我家的熊孩子》、《兩天一夜 第四季》、《認識的哥哥》和《玩甚麼好呢》等，一網打盡人氣綜藝。

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