李妍＝年輕版全道嬿！從《浪漫速成班》到《格殺福順》跨世代演員的完美搭配！

新生代演員李妍自《少年法庭》以超短髮造型飾演一位未成年的觸法小男生，演技大受矚目，而她也有越來越多的作品公開，在3月31日同時公開了電影《格殺福順》以及電視劇集《放學後戰爭活動》，而她在《格殺福順》中再度以帥氣短髮造型演出一位後起之秀新生代女殺手。

李妍先是在《浪漫速成班》中飾演年輕的全道嬿，當時年輕的南行善還是手球國家代表，但是在面臨母親突然離世，以及姊姊突然將小女兒丟回家就消失了，她只好一肩扛起所有責任，放棄了成為國家代表的未來，開始接手母親的餐廳，也成了那位小女孩的假媽媽。雖然李妍出現的戲份不算多，不過演出了十足少女家長的模樣。



而到了《格殺福順》中，李妍與全道嬿初次在殺手公司相見，全道嬿是公司裡的傳奇前輩，後起之秀李妍也視她為偶像，身手不凡的李妍也被譽為比全道嬿年輕時的身手更加俐落，因此全道嬿決定與李妍來一場比試，精采的近身搏鬥，氣氛幾乎令人窒息。接著兩人更成為搭檔共同出任務，完美默契橫掃全場。



《格殺福順》是一部相當特別的殺手電影，描述一位平時扮演著平凡單親媽媽的女殺手吉福順，其實是一位殺手界的傳奇人物，但在殺手之前她是一位拿青少年女兒沒轍的母親，吉福順即將合約期滿，向公司表達退休之意，同時因為心軟而在最後一個作品中失敗，讓殺手界掀起了一陣腥風血雨。劇情不僅有著激烈的動作場面，更有高度親情成分，令人耳目一新。



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