tvN明年綜藝陣容！李光洙＆都敬秀《種豆得豆》番外篇《豆豆飯飯》、《Biong Biong地球娛樂室》以第三季回歸！

tvN日前公開預計在2025年播出綜藝，好多部都讓人期待啊！

首先是將在明年1月公開《種豆得豆》的番外篇《豆豆飯飯》（콩콩밥밥），這是由至親兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）經營公司食堂的內容。之前他們作為嘉賓出演《一日三餐Light》時，也有透露正在拍攝《豆豆飯飯》，為了慶祝他們開業，車勝元也送了辛奇（泡菜）作為賀禮。



還有《Biong Biong地球娛樂室》也將以第三季回歸啦！今年初羅PD和四姊妹見面時表示《地球娛樂室3》會晚一點才拍攝，但因為不好意思讓粉絲等那麼久，所以來拍攝一個番外篇吧！今年5月公開《地樂室的滴滴叭叭》，是李恩智，Mimi，李泳知，安兪真親手製作的人生第一次自助旅行記，真的每集都超爆笑 XD 接下來《Biong Biong地球娛樂室3》回歸，也期待羅PD和四姊妹的再次相遇！



明年2月，還將公開《黑白大廚》愛德華李和女兒一起在韓國旅行，利用時令食材展現料理的節目。還計畫製作《公寓404》、《Sixth Sense》等配合默契的劉在錫和鄭哲民PD的新節目。



在各種海邊工作和只有在哪裡才能吃到的時令美食的漁村實境綜藝《姐姐的產地直送》也確定播出第二季；還有白種元在美食不毛之地親自創業和經營的餐廳生意挑戰記《生意天才白社長》也將以第三季和觀眾們見面，看來明年也有很多綜藝可以追啦！



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