超喜欢旅行节目的朋友，这个推介名单别错过了～都敬秀、李善均、Apink带你看世界！

现在情况好一点了，有人已经plan好在四月连假出国旅游了吗？

抢不到机票的朋友也不用担心，以下介绍几部韩国旅游综艺等大家在休假期间，用眼睛去旅行吧！

偶像加持：《没有数学的修学旅行》（3月9日首播）

人气男团EXO成员都敬秀（D.O.）、ZICO、Crush、复古天团Jannabi主唱崔政勋、搞笑艺人李龙真和梁世灿共同出演的韩国旅游综艺《没有数学的修学旅行》讲述六位成员前往北海道的积雪村庄，并在六日五夜的「修业旅行」中通过各种超乎想像的任务。



《没有数学的修学旅行》集结甚少亮相综艺的都敬秀、ZICO、Crush和崔政勋，华丽阵容引发Kpop粉丝关注！同属歌手的四人过去绝少同台演出，当中崔政勋更是首度与三人见面 ，更令人期待同属「92Line」的四人和搞笑艺人李龙真和梁世灿，如何展现出男人的浪漫！



成熟魅力：《非常私密东南亚》（3月27日首播）

全新旅游实境节目《非常私密东南亚》将由四位熟男演员李善均、张恒准、有份演出《财阀家的小儿子》的金度贤和金南喜带领观众在东南亚各个角落寻找当地的隐藏名胜和贴地美食。

据悉李善均过去曾因拍摄电影而在柬埔寨逗留长达四个月，当时他还多次搭乘巴士来往柬埔寨与泰国边境，因而拥有丰富的东南亚生活经验！今次他将率领讨厌潮热天气的张恒准、「综艺新手」金度贤和金南喜展开东南亚生存记；节目PD亦表示：「比起华丽，《非常私密东南亚》更贴近当地人的劳累。」节目主打零修饰、展现坦率样貌，绝对是掳获观众芳心的一大看点。



海外餐厅：《生意天才白社长》（4月2日首播）

由韩国顶级餐厅经营专家白种元主理的《生意天才白社长》现正开业！节目中白老师将率领李章宇、少女时代成员Yuri、John Park、GOT7 BamBam等人在意大利拿坡里开设韩食餐厅，并挑战在世界各地售买韩国食物。想知道他们能否在海外成功经营餐厅？就要在等到4月2日了。



齐齐旅行：《Tripmate, Who Are You?》（已全套上架）

《Tripmate, Who Are You?》是一档国际旅游综艺节目，三位来自越南的、泰国和印尼的艺人，分别与女团Apink普美和南珠、Highlight忙内孙东云、李镇赫、Sam Kim见面，并分组到韩国名胜包括南海、东海和济州岛，展开为期三天的小旅行，为观众呈现出三种截然不同的旅行方式。



以上节目将陆续在「黄Viu」上架，观众亦可一并收看更多韩综包括《我独自生活》、《我家的熊孩子》、《两天一夜 第四季》、《认识的哥哥》和《玩甚么好呢》等，一网打尽人气综艺。

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