這些都不是假想選角，全都是真的！4部新劇，每對CP都是王牌炸裂級！

最近韓劇圈是拯救了全世界吧，這才有了接下來幾部大戲的選角，每一部都是炸裂水準！

金秀賢&金智媛：財閥夫婦的羅曼史

金秀賢和金智媛已經確定出演朴智恩編劇（《來自星星的你》、《愛的迫降》、《製作人》等）的新作《眼淚女王》。 金秀賢在劇中飾演皇后集團的法務理事「白賢宇」，金智媛飾演皇后百貨店的「高傲女王」洪海仁。 兩人在劇中將以夫妻身份登場，看人設有一種「公主與騎士」的感覺，令人十分期待啊。



朴寶劍&IU：年代劇羅曼史

朴寶劍和IU將攜手主演新劇《你做得很好》，該劇講述1950年代出生於濟州島的愛順、光植充滿冒險的人生。 消息一曝光就引爆關注，曾在廣告中短暫合作的兩人，看起來也是CP感滿滿的！！帥哥靚女的組合，誰會不喜歡呢！據悉IU在劇中飾演叛逆文學少女「愛順」，朴寶劍飾演沉默寡言的少年「關植」，他一直默默守護在愛順身邊，陪伴她走過每一個重要的人生轉捩點。



孔劉&徐玄振：現實羅曼史

孔劉搭檔徐玄振，放在整個韓劇圈裡也是相當炸裂的組合了。 前者是大叔型演員的代表人物，後者是大女主戲第一人，雙強聯手的《Trunk》點燃了觀眾們所有的期待，該劇改編自同名小說，講述了代理公司NM，它所提供的服務是能夠讓你與心目中的配偶步入婚姻生活，提供特定期間的婚姻，徐玄振飾演的「盧仁智」 是個不婚主義者，但諷刺的是她居然是NM公司的次長，而孔劉則飾演音樂製作人「韓正元」，他深信世界上所有的婚姻都是欺騙。 這樣兩位對「婚姻」都帶著強烈偏見的兩人邂逅之後會撞出怎樣的火花呢？



姜棟元&全智賢：間諜羅曼史

韓流影視劇圈頂流男神與女神合作，稱得上是「歷代級」同框。 韓媒報導稱姜棟元和全智賢有望成為新劇《北極星》的男女主角，全智賢方面已經承認接到了片約，正在積極商討中。這是一部關於失去本質的間諜尋找自我的間諜愛情片，由電影《分手的決心》和電視劇《小女子》編劇丁瑞慶，與《黑道律師文森佐》、《小女子》導演金熙元二度合作打造。 姜棟元時隔20年重返小螢幕，全智賢也是繼《智異山》之後再拍電視劇，他倆的合作已然讓《北極星》未播先紅。



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