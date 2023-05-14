已經到了「問媽媽才會知道EXO」的時代！小學生不認識D.O.，他媽媽看到本人大喊：「天啊～都敬秀」

《沒有數學的修學旅行》第10集要成員們在束草舉行簽名會。

製作組讓他們通過場地提示照選出地點，得必須在那個場所待滿30分鐘，比看誰簽出去的簽名比較多，但一位市民只能跟一個成員要簽名。之後分成D.O.（都敬秀）、Crush、李龍眞和Zico、崔政勳、梁世燦兩組，分別到國小旁、沒有什麼人的公園進行簽名。



D.O.、Crush和李龍眞這組剛好遇到國小放學時間，成功吸引小學生的注意，但...小學生並不認識他們！D.O.問了其中一位：「名字！名字！名字！」那位小學生回答完自己的名字後反問他：「你叫什麼名字？」D.O.就對他說回家跟媽媽說EXO，應該就會知道了，結果...這位小學生的媽媽剛好登場，D.O.：「伯母！」小學生的媽媽看到就開心大喊：「天啊～都敬秀！」



而這段也在韓網引發熱烈討論，網友：「我媽媽不知道 D.O.，但知道都敬秀，看了電視劇後迷上了哈哈哈」、「我的爸爸也因爲電視劇認識都敬秀」、「我媽媽看到電視劇後叫敬秀王子」、「天啊...咆哮（Growl）已經10年前了，真的太不像話了」、「因爲看了很多都敬秀出演的作品，所以比起D.O.我更熟悉都敬秀，作爲演員本來就很成功」、「現在20代左右的話不可能不知道EXO的歲月啊ㅠㅠ」、「我國一的時候，EXO很火」等等。

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