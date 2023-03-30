李德華是韓劇爆紅的元素之一嗎？《衣袖紅鑲邊、社內相親、千元律師》連三部大成功&最新劇合作一線男神

有德華爺爺的劇，肯定不差！大家知道他接下來的兩部新劇陣容是誰嗎？趕緊點文章來 follow 一下吧～。

說到李德華大前輩，大家會先想到他出演的哪一部劇呢？近年德華爺爺已經連續三部都是大熱門作品，前兩部甚至是許多人不看好，結果播出後卻引發熱烈迴響，想必德華爺爺的強烈存在感也同樣功不可沒。



2021年底播出由李俊昊和李世榮攜手主演的 MBC 古裝劇《衣袖紅鑲邊》，當時電視台收視率真的處於相當低迷的情況，但紮實劇本、實力派演員與黃金團隊的合作，讓這部劇從5.7%收視率一路攀升到大結局17.4%，成為年度大熱劇。



相信有追這部劇的大家，一定忘不了李德華和李俊昊戲中感人又虐心的祖孫情，李德華所飾演的英祖，有好幾個場景都相當有威嚴，創下了許多經典畫面。



2022年SBS《社內相親》同樣是一部不被看好的愛情喜劇，但安孝燮跟金世正完美還原了小說（&網漫）角色，鮮明立體的表演力和超強的CP感，老套卻不落俗套的經典愛情梗，讓這部劇成為當時最熱門的韓劇熱作，連同副CP金旻奎&薛仁雅也擁有超高的討論度。



而李德華則飾演男主的祖父姜會長，時而嚴肅、時而開明、又對孫子溺愛卻不失管教，任性又可愛的性格，讓許多觀眾喜歡上他的人設，也是讓這部劇成功的功臣之一。



再來下一部，就是同年推出的 SBS《千元律師》，由收視保證的南宮珉和金智恩主演，李德華的戲份雖然不多，僅是特別出演了女主的爺爺一角，卻也身負重任，再次於熱劇中尬了一角。



那麼…李德華大前輩出演的劇就能成為大熱門，這個HOT元素能否延續下去呢？



接下來他還有兩部作品，主演陣容都非常堅強！製作團隊也是精挑細選的擁有代表作品，來跟大家介紹一下！

▼一個是即將在4月12日首播的 tvN《盜賊：七個朝鮮通寶》，由周元、李姝雨、趙漢哲領銜主演，《過來抱抱我》、《窺探》的崔俊裴導演執導，講述蒙著神秘面紗的文物專門盜賊「臭鼬」與非正式文物回收團隊「Karma」團結在一起，懲治法律無法審判的人。



李德華在劇中飾演被無盡慾望給蒙蔽雙眼的權力者「金永洙」，擁有無數文物而站在財富頂峰的大人物。



《盜賊：七個朝鮮通寶》預告



▼另一部也是預計在今年度（2023）播出的SBS《7人的逃脫》，由《皇后的品格》、《Penthouse》系列的朱東民導演與金順玉編劇合作打造，講述一個少女的失蹤交織著無數的謊言和慾望，牽涉其中的七個人遭遇重大事件後發生的故事。



由嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華等人主演，都是人氣相當高的實力派演員們，還確定拍出第二季預計次年播出。

李德華將在劇中飾演人稱「方會長」的著名房地產富豪「方哲成」。

《7人的逃脫》預告：



看完簡介，大家是不是更期待新劇的播出呢～？！希望德華爺爺可以延續這個好運氣，讓我們可以追到更多的好劇&好作品啊！

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