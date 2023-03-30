《篮板球》安宰弘为变身篮球教练7天内增胖10公斤！披萨跟大蒜沾酱是肥胖之源〜

演员安宰弘曾以电视剧《请回答1988》中饰演柳俊烈的哥哥，胖胖的外型而受到大家瞩目，不过在《浪漫的体质》时期又变瘦了些，也增加了帅气指数。最近在新作电影《篮板球》中，安宰弘为了演出篮球教练而在7天内增胖了10公斤。

《篮板球》剧情描述在2012年全国高中篮球联赛中无人关注的最弱球队，其新任教练以及6名选手们在8天内的奇迹故事。而安宰弘在片中饰演一位高中篮球MVP选手出身，并担任釜山中央高中篮球部教练的姜阳贤。



安宰贤也坦言「增胖并不难，困难的是维持体重。」他表示对增胖相当有自信，增胖对他来说很简单，甚至还能为那些想吃胖又吃不胖的人制定增肥食谱，每当听到有人建议他「增胖一点如何呢？」心情就整个大好，而在本次作品中为了在短期内变胖，他利用的是披萨与大蒜沾酱这两个关键食物。问题是增胖后速度会飙涨，甚至停不下来一直胖下去。而且增胖后要维持那样的体重也非常困难，至今拍摄已经结束，安宰弘却还没瘦回原本的体重。



《篮板球》由安宰弘、李新英、郑珍云、金泽、郑建柱、金敏、安志浩等演员共同演出，由《记忆之夜》的张恒俊导演执导。该片将於4月5日在韩国上映。

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