金宇彬主演 Netflix《末日騎士》Black Knight 走入反烏托邦世界

劇情描述韓國遭受嚴重空氣汙染，迫使人類仰賴氧氣面罩維生，而一位名叫「四月」的難民就在這樣的時空中踏上驚心動魄的旅程，見證傳奇快遞員「5-8」如何在殘破不堪的韓國，對抗隻手遮天的千明集團。

《末日騎士》改編自廣受好評的網路漫畫，由一群外號「末日騎士」的快遞員如何不顧生命危險，在污染嚴重且嚴格劃分社會階級的反烏托邦世界運送必需品。本劇邀請金宇彬飾演傳奇快遞員與末日騎士「5-8」，受到全球粉絲引頸期盼。金宇彬表示：「拍這部戲真的很開心，希望觀眾能看見我們所有人的努力，在看戲時和我一樣享受每一刻。」

🔥 《末日騎士》從2021年12月拍到2022年5月，於2023年2月28日順利通過韓國映射物等級委員會的審查，詳看：

金宇彬回顧養病期長髮形象，無名指戒指再引矚目！主演Netflix新劇《末日騎士》已過審等上架

本劇集結眾多實力派演員：宋承憲飾演千明集團唯一繼承人，姜有晳飾演一名將 5-8 視為偶像的少年，李絮則飾演國防安全司令部少校。黃金陣容展現絕佳默契，精湛詮釋各角色在末日後奮力求生的故事。《末日騎士》由曹義錫執導，導演過去擁有多部膾炙人口的電影作品，包括《偷天對決》、《監諜任務》和《寂靜的世界》，實力有目共睹。

海報中傳奇快遞員 5-8 在荒無人煙處將貨物搬下貨車，預告《末日騎士》將於 5 月 12 日於 Netflix 全球獨家播出。



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞