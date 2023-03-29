金宇彬主演 Netflix《末日骑士》Black Knight 走入反乌托邦世界

剧情描述韩国遭受严重空气污染，迫使人类仰赖氧气面罩维生，而一位名叫「四月」的难民就在这样的时空中踏上惊心动魄的旅程，见证传奇快递员「5-8」如何在残破不堪的韩国，对抗只手遮天的千明集团。

《末日骑士》改编自广受好评的网路漫画，由一群外号「末日骑士」的快递员如何不顾生命危险，在污染严重且严格划分社会阶级的反乌托邦世界运送必需品。本剧邀请金宇彬饰演传奇快递员与末日骑士「5-8」，受到全球粉丝引颈期盼。金宇彬表示：「拍这部戏真的很开心，希望观众能看见我们所有人的努力，在看戏时和我一样享受每一刻。」

🔥 《末日骑士》从2021年12月拍到2022年5月，於2023年2月28日顺利通过韩国映射物等级委员会的审查，详看：

金宇彬回顾养病期长发形象，无名指戒指再引瞩目！主演Netflix新剧《末日骑士》已过审等上架

本剧集结众多实力派演员：宋承宪饰演千明集团唯一继承人，姜有晳饰演一名将 5-8 视为偶像的少年，李絮则饰演国防安全司令部少校。黄金阵容展现绝佳默契，精湛诠释各角色在末日后奋力求生的故事。《末日骑士》由曹义锡执导，导演过去拥有多部脍炙人口的电影作品，包括《偷天对决》、《监谍任务》和《寂静的世界》，实力有目共睹。

海报中传奇快递员 5-8 在荒无人烟处将货物搬下货车，预告《末日骑士》将於 5 月 12 日於 Netflix 全球独家播出。



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