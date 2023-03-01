金宇彬回顧養病期長髮形象，無名指戒指再引矚目！主演Netflix新劇《末日騎士》已過審等上架

金宇彬近兩日在IG上接連PO出長髮時期照片，有專業寫真也有隨手自拍，高清到臉頰痘痘都一清二楚！

金宇彬2017年確診鼻咽癌後息影養病，直到2019年11月才通過青龍獎頒獎禮正式回歸大眾視線。 期間曾有路人拍到他與女友申敏兒外出約會，照片中的金宇彬一頭長髮與以往形象頗為不同，後來才知他在治療期間一直蓄髮，剪掉前還特地拍了一組寫真，作為送給粉絲的特別禮物。





近日金宇彬似乎在回顧當年，用手機拍下電腦屏幕畫面PO到個人IG，瞬間勾起眾多粉絲的記憶、紛紛留言感慨「歐巴健康就好、能再見到真好」，右手無名指的戒指也再次引起關心~XD





昨日他繼續分享當時的生活隨拍，站在超市裡顯得十分高大，頭頂幾乎和貨架最頂層齊平：





最後一張則是超近距離自拍，連臉頰上的痘痘都一清二楚，相當真實坦然：



此外，金宇彬主演的Netflix科幻劇集《末日騎士》從2021年12月拍到2022年5月，昨日終於順利通過韓國映射物等級委員會的審查。 《末日騎士》一共6集，講述2071年空氣污染嚴重、人類仰賴呼吸器維生，在急劇沙漠化的韓半島反烏托邦社會中，具備非凡戰鬥實力的傳奇快遞司機「5-8」遇到難民「四月」後發生的故事。



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