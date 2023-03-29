【韓網熱帖】朴寶劍在Twitter更新近照

朴寶劍官方Twitter日前更新4張近照！

並留言：「淡綠色的風吹來，為春花穿上衣服。」



小編按：是大學生啊！但...天啊～原來朴寶劍今年生日後就30歲啦～

時光只是在我們身上走過，從來沒經過他啊！

💬 韓國網友評論：

1. 我就知道，只有我在變老

2. 雖然一直知道他很帥，但這也太帥了

3. 整個人獲得淨化...

4. 超適合拍男友照

5. 好像大學生啊

6. 只用4張照片讓人感到春天來了

7. 為什麼我們學校沒有這種學長？

8. 哇瘋了，第一張是千年的理想型

9. 他好像又變高了，還是練肌肉了？ 感覺很不一樣耶

10. 這樣的臉卻有這樣的手，這反差是怎麼回事？

11. 曾以為讀大學就會遇到這樣的學長

12. 包包很好看耶，因為拿包的人是寶劍嗎？

13. 瞬間以為是中央大學的棒球外套（*小編註：中央大學也是C開頭）

14. 寶劍快來IG啊！不要一直在Twitter散發IG感性啦！

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞