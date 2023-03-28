《RM》宋智孝努力跟上女團潮流NewJeans穿搭！還和全昭旻合跳IVE的〈Love Dive〉居然成功變刀群舞～

我們智孝歐逆又破牆走出新領域了！還一次解鎖兩首熱門夯曲〈OMG〉和〈Love Dive〉，看了好感動喔～。

昨天播出的綜藝節目《Running Man》中，一開場宋智孝就表明自己今天的穿搭，是模仿了現下熱門女團 NewJeans 的穿搭，還隨興地跳了一小段舞，節目很貼心地配上了〈OMG〉的音樂，成員則在一旁說：「妳跳得明明就是S.E.S.(一代團)的舞！」



▼開場的穿搭片段：



此外，在大家聊天的過程中，放了女團 IVE 的熱門曲〈Love Dive〉，音樂一下，全昭旻跟宋智孝就像被按了開關一樣，從椅子上跳起來後立刻衝到中間跳舞，其實也是兩人為了粉絲見面會所準備的舞蹈表演。



▼兩人表演的片段：

智孝歐逆直接擺脫「牆智孝」的綽號，成功解鎖新技能啦！！！

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