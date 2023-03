《RM》宋智孝努力跟上女團潮流NewJeans穿搭！還和全昭旻合跳IVE的〈Love Dive〉居然成功變刀群舞～

我們智孝歐逆又破牆走出新領域了!還一次解鎖兩首熱門夯曲〈OMG〉和〈Love Dive〉,看了好感動喔~。

昨天播出的綜藝節目《Running Man》中,一開場宋智孝就表明自己今天的穿搭,是模仿了現下熱門女團 NewJeans 的穿搭,還隨興地跳了一小段舞,節目很貼心地配上了〈OMG〉的音樂,成員則在一旁說:「妳跳得明明就是S.E.S.(一代團)的舞!」



▼開場的穿搭片段:



此外,在大家聊天的過程中,放了女團 IVE 的熱門曲〈Love Dive〉,音樂一下,全昭旻跟宋智孝就像被按了開關一樣,從椅子上跳起來後立刻衝到中間跳舞,其實也是兩人為了粉絲見面會所準備的舞蹈表演。



▼兩人表演的片段:

okay confirmed jihyo will dance to love dive in the fanmeet HAHAHAHHA#송지효 #SongJiHyo #RUNNINGMANinMANILA pic.twitter.com/GEXOncCry6