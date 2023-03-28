《RM》宋智孝努力跟上女团潮流NewJeans穿搭！还和全昭旻合跳IVE的〈Love Dive〉居然成功变刀群舞～

我们智孝欧逆又破墙走出新领域了！还一次解锁两首热门夯曲〈OMG〉和〈Love Dive〉，看了好感动喔～。

昨天播出的综艺节目《Running Man》中，一开场宋智孝就表明自己今天的穿搭，是模仿了现下热门女团 NewJeans 的穿搭，还随兴地跳了一小段舞，节目很贴心地配上了〈OMG〉的音乐，成员则在一旁说：「你跳得明明就是S.E.S.(一代团)的舞！」



▼开场的穿搭片段：



此外，在大家聊天的过程中，放了女团 IVE 的热门曲〈Love Dive〉，音乐一下，全昭旻跟宋智孝就像被按了开关一样，从椅子上跳起来后立刻冲到中间跳舞，其实也是两人为了粉丝见面会所准备的舞蹈表演。



▼两人表演的片段：

智孝欧逆直接摆脱「墙智孝」的绰号，成功解锁新技能啦！！！

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