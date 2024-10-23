《Running Man》宋智孝有單獨節目！跨國合作《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒險》

今（23）日，英國電視台BBC旗下BBC Studios及韓國電視台JTBC宣布合作紀錄片《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒險》，讓宋智孝體驗當海女的同時傳播韓國海女文化。

在老牌人氣韓綜《Running Man》活躍，有「王牌智孝」之稱的宋智孝，將在《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒險》做出生涯最大挑戰，要和傳說中的海女們一同體驗潛水等海女特殊活動，計畫製作三集。「海女」一職是韓國被聯合國教科文組織認定的人類非物質文化遺產，她們沒有頂尖的氧氣設備，卻能下海潛水至深20公尺採集海鮮，傳統已流傳400年，現今仍有許多高齡女性參與。



在《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒險》中，宋智孝為了挑戰海女將受高強度特別訓練，特別的是，宋智孝母親是游泳選手出身，阿姨也當過海女，因此對海洋有著一定的興趣。海女多從8歲幼齡開始受訓，而宋智孝將在邁入40歲之際挑戰，一般30多年的訓練得在一個月內完成，身體與心靈的訓練過程將展現自己的全新面貌，以及韓國文化的不為人知的一面。



BBC Studios 亞洲內容高級副總裁Ryan Siotani表達BBC Studios能透過JTBC和BBC Earth Asia讓觀眾從宋智孝的視線了解海女們的生活、看見濟州島的美麗風景，感到非常高興。亦表示深知韓國作為重要內容製作國能和合作夥伴能發揮重要作用，還能得到韓國代表性電視台JTBC和KOCCA（韓國文化產業振興院）的支援，非常期待首次共同製作。為了強化和發展與亞洲夥伴的關係，並向世界傳達更多的亞洲故事，制定了充滿野心的計劃。

JTBC SAY Studio內容事業本部長李東熙則表示此次計畫是JTBC向世界舞台宣傳韓國珍貴文化遺產的重要機會，濟州海女們過著傳統和自然融合的獨特生活，能夠和全球觀眾分享他們的故事「很有意義」，「與BBC Studios的此次共同製作將成為今後向全世界傳達更多韓國故事的跳板，我們計劃創造新的國際內容製作模式」。



宋智孝則說能參與BBC Studios及JTBC共同製作的項目非常開心，想藉此打破在演藝圈20多年的框架，她相當有抱負：「希望希望這不是單純的體驗，而是學習海女們的真實生活，從中成長起來的機會。」



《Deep Dive Korea：宋智孝的海女冒險》將在明年初於JTBC和BBC Asia播出。

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