贈票：姜丹尼爾世界巡唱香港站門票

姜丹尼爾第一次來到香港舉行個人演出，是不是很想看呢？KSD現在給大家一個機會！

詳情請參考以下：

送出： 《KANG DANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG》$1,280門票６張 (送出給3位，每位可得2張)

日期：2023年3月29日（星期三）

時間：晚上8時正

場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

活動日期：即日起至3月26日

公佈日期：3月27日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD香港用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／需要得獎者到現場認領及觀賞

姜丹尼爾自去年展開了世界巡演，今年3月29日將會來到香港舉行 。而在早前舉行的馬來西亞、新加坡等站，姜丹尼爾的精彩演出，也獲得當地歌迷熱烈讚賞！由於姜丹尼爾已經很久沒有來過香港，再加上今次演唱會更是他第一次以個人身份來見香港的粉絲，可說別具意義。所以他除帶來了豐富的粉絲福利，更努力預備演出內容。如果你也想跟姜丹尼爾，在香港的STAR HALL渡過愉快的晚上，就不要錯過最後的購票機會。

Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!



See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘

#FIRSTPARADE pic.twitter.com/BsupAFUrwu — ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 6, 2023

本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：香港樂騰演藝文化有限公司

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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