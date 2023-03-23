劉亞仁或面臨50億違約索賠！新戲兩部被刪一部換人，《終極對弈》耗資百億能否公開引關注

劉亞仁上月爆出吸毒醜聞遭演藝圈「驅逐」，已拍好的兩部新戲考慮將其鏡頭盡量刪除，但他擔任雙男主之一的《終極對弈》恐怕無法相似處理。 此外還面臨50億韓元的廣告違約金。

近日有消息稱，《終極對弈》發行公司Netflix上月曾向製作公司ACEMAKER MOVIEWORKS發送公函，詢問是否知道劉亞仁的狀況符合終止合約的條件。 媒體稱Netflix的意思不是要立即終止合約，而是想確認韓國製作方是否認識到事態嚴重性，以及有沒有相關的解決方案。



劉亞仁上月爆出吸毒醜聞，涉嫌長期施打異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物，震驚整個娛樂圈。 此前他已拍好3部影視作品，一度有人擔心這3部戲永無見光之日、製作方將血本無歸，但以目前輿論來看，似乎尚有迴旋餘地。



其中Netflix劇集《末日愚者》和電影《HI. FIVE》較有可能盡量刪減劉亞仁戲份，或等過一段時間再公開：





《終極對弈》由劉亞仁和李秉憲擔任雙男主、戲份頗重，但越來越多人認為這並不是劉亞仁一個人的作品，而是耗資100多億韓元製作、超過100位演員和工作人員心血的結晶，不應遭到永久雪藏，Netflix和製作方當然也不願輕易放棄。



此外，由劉亞仁擔任第一季主演的Netflix劇集《地獄公使》因為第二季還沒開拍，尚能及時止損，在爭議爆發後火速換由演員金聖喆代為擔任第二季男主角。





等待劉亞仁的另一個大難關是廣告代言違約金。 隨著警方調查深入、罪證越來越明確，之前持觀望態度的廣告商已陸續開始進行索賠動作。 據業內估算，劉亞仁要支付的廣告違約金總計可能高達50億韓元。



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