姜丹尼爾首次香港巡唱：2/21公開售票！福利滿滿不容錯過～

大家記得日子買票啦！
姜丹尼爾自從宣佈將於3月29日晚上8時，假座九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL舉行
為了回饋樂迷的熱情厚愛，姜丹尼爾就特別為香港的DANITY（姜丹尼爾粉絲稱號）準備了豐富的購票福利。當中既有GROUP PHOTOS團體合照福利，可以讓粉絲們跟姜丹尼爾一起合照，為他第一次來到香港舉行個人演出，留下最有紀念價值的美好回憶。另外，觀眾也有機會獲得SEND OFF的接送福利、香港場專屬的SIGNED POSTCARD，以及最獨一無二的SIGNED POLAROID姜丹尼爾簽名拍立得，不同票價能夠獲得福利的名額也有不同，而$1,680門票可以抽中的福利名額也自然較多。不過，姜丹尼爾為了照顧每一位到場支持他的DANITY，他更特別為全場觀眾準備了巡演的OFFICIAL POSTER官方海報，保證人人有份，滿載而歸。
為了不要錯過購票機會，歌迷們請記下2月21日這個重要日子，早上10時
最近姜丹尼爾除了忙於曼徹斯特、倫敦、巴黎、柏林等多站的巡迴演出，他的音樂也沒有停下來，最近便跟著名音樂人220 Kid和Willim一起製作了英文歌《LOOK WHERE WE ARE》。姜丹尼爾利用其獨特的沉厚聲線和份外投入的感情，配合202 Kid和Willim駕輕就熟的EDM混音製作，產生了微炒的化學作用，令人一聽便難以忘記。不知道在香場的巡演上，姜丹尼爾有沒有機會現場獻唱這首新歌呢？如希望知道更多
日期：2023年3月29日（星期三）
時間：晚上8時正
場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL
票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880
售票時間：2023年2月21日（星期二）早上10時
售票平台：HK TICKETING快達票
訂票網站：WWW.HKTICKETING.COM
訂票熱線： 31 288 288
粉絲福利：
$1,680門票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（團體合照）160名、SIGNED POSTCARD（簽名明信片）70名及SIGNED POLAROID（簽名拍立得）20名。
$1,280門票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（團體合照）40名及SIGNED POSTCARD（簽名明信片）20名。
$880門票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（簽名明信片）10名。
全場觀眾均可獲得OFFICIAL POSTER（官方海報）乙張。
韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究