姜丹尼爾首次香港巡唱：2/21公開售票！福利滿滿不容錯過～

大家記得日子買票啦！

姜丹尼爾自從宣佈將於3月29日晚上8時，假座九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL舉行 香港站巡唱後，不少樂迷已急不及待查詢票價、售票日期和福利等相關資料。主辦單位香港樂騰演藝文化有限公司因而在今天正式公佈有關的一切資訊，希望一眾Kpop迷能作好準備。

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為了回饋樂迷的熱情厚愛，姜丹尼爾就特別為香港的DANITY（姜丹尼爾粉絲稱號）準備了豐富的購票福利。當中既有GROUP PHOTOS團體合照福利，可以讓粉絲們跟姜丹尼爾一起合照，為他第一次來到香港舉行個人演出，留下最有紀念價值的美好回憶。另外，觀眾也有機會獲得SEND OFF的接送福利、香港場專屬的SIGNED POSTCARD，以及最獨一無二的SIGNED POLAROID姜丹尼爾簽名拍立得，不同票價能夠獲得福利的名額也有不同，而$1,680門票可以抽中的福利名額也自然較多。不過，姜丹尼爾為了照顧每一位到場支持他的DANITY，他更特別為全場觀眾準備了巡演的OFFICIAL POSTER官方海報，保證人人有份，滿載而歸。



為了不要錯過購票機會，歌迷們請記下2月21日這個重要日子，早上10時 門票就會在HK TICKETING快達票公開發售。票價分為：$1,680、$1,280、$880，相關福利和名額可參考附圖。想為姜丹尼爾的第一次香港個人演出，留下美好回憶，就要為公開售票作好準備。

最近姜丹尼爾除了忙於曼徹斯特、倫敦、巴黎、柏林等多站的巡迴演出，他的音樂也沒有停下來，最近便跟著名音樂人220 Kid和Willim一起製作了英文歌《LOOK WHERE WE ARE》。姜丹尼爾利用其獨特的沉厚聲線和份外投入的感情，配合202 Kid和Willim駕輕就熟的EDM混音製作，產生了微炒的化學作用，令人一聽便難以忘記。不知道在香場的巡演上，姜丹尼爾有沒有機會現場獻唱這首新歌呢？如希望知道更多 的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。





日期：2023年3月29日（星期三）

時間：晚上8時正

場地：九龍灣國際展貿中心匯星STAR HALL

票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880

售票時間：2023年2月21日（星期二）早上10時

售票平台：HK TICKETING快達票

訂票網站：WWW.HKTICKETING.COM

訂票熱線： 31 288 288

粉絲福利：

$1,680門票：SEND OFF（接送）250名 、GROUP PHOTOS（團體合照）160名、SIGNED POSTCARD（簽名明信片）70名及SIGNED POLAROID（簽名拍立得）20名。

$1,280門票：SEND OFF（接送）35名 、GROUP PHOTOS（團體合照）40名及SIGNED POSTCARD（簽名明信片）20名。

$880門票：SEND OFF（接送）15名及 SIGNED POSTCARD（簽名明信片）10名。

全場觀眾均可獲得OFFICIAL POSTER（官方海報）乙張。

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