金南佶舉辦2023全球巡迴粉絲見面會，走遍亞洲七大城市、香港&台北都有份！

演員金南佶經紀公司GILSTORY娛樂今日透露，金南佶將於今年在亞洲七大城市舉辦巡迴演唱會《Again》，與各地粉絲近距離見面。

《Again》意味著恢復疫情之前的日常生活和文化，並再次與全球粉絲們見面，以感謝粉絲們慷慨的愛和支持。



據悉，金南佶計畫以自己親自演唱的電視劇原聲OST和翻唱歌曲等多樣化的歌曲來展示演唱會舞台。 據經紀公司透露，金南佶從策劃階段就十分熱情地積極參與，為了給國內外粉絲帶來難忘回憶而做出萬全準備。

這次全球巡迴演唱會將在首爾、東京、大阪、曼谷、香港、台北和新加坡等亞洲七大城市進行，韓國場將於6月10日在獎忠體育館舉行。



金南佶表示：「我一直在思考應該如何回報大家給予的愛。 通過2023年金南佶全球巡迴演唱會《Again》，我將與全球粉絲再次見面，感到非常興奮和期待。 因為是久違以來的相聚，我將努力準備，希望與大家共度難以忘懷的時光。」



最近，金南佶通過TVING原創系列劇《Island》征服了海外粉絲的心，證明了他的全球影響力。 此外，他主演的Netflix原創系列劇《竊賊：刀之聲》以及電影《保護者》和《夜行》也將在今年內與觀眾見面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞