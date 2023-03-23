赠票：姜丹尼尔世界巡唱香港站门票

姜丹尼尔第一次来到香港举行个人演出，是不是很想看呢？KSD现在给大家一个机会！
详情请参考以下：
送出：《KANG DANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG》$1,280门票６张 (送出给3位，每位可得2张)
日期：2023年3月29日（星期三）
时间：晚上8时正
场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL
活动日期：即日起至3月26日
公布日期：3月27日中午
（於此页面公布！）
请按以下指示参加活动～
(1) 按此进入「KSD韩星网 Instagram」如下图，按红圈的追踪 (手机或PC也可以)
(2) 请按此填写参加表格😉
*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格
＊本活动供：KSD香港用户参加
＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏
姜丹尼尔自去年展开了世界巡演，今年3月29日将会来到香港举行 Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘
#FIRSTPARADE pic.twitter.com/BsupAFUrwu
Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!
本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：
* 电影交换券/门票为非卖品
＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金
＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办
＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准
特别鸣谢合作方：香港乐腾演艺文化有限公司
注意：
- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）
- 上述礼品为非卖品
- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究