赠票：姜丹尼尔世界巡唱香港站门票

姜丹尼尔第一次来到香港举行个人演出，是不是很想看呢？KSD现在给大家一个机会！

详情请参考以下：

送出： 《KANG DANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG》$1,280门票６张 (送出给3位，每位可得2张)

日期：2023年3月29日（星期三）

时间：晚上8时正

场地：九龙湾国际展贸中心汇星STAR HALL

活动日期：即日起至3月26日

公布日期：3月27日中午

（於此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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＊本活动供：KSD香港用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／需要得奖者到现场认领及观赏

姜丹尼尔自去年展开了世界巡演，今年3月29日将会来到香港举行 。而在早前举行的马来西亚、新加坡等站，姜丹尼尔的精彩演出，也获得当地歌迷热烈赞赏！由於姜丹尼尔已经很久没有来过香港，再加上今次演唱会更是他第一次以个人身份来见香港的粉丝，可说别具意义。所以他除带来了丰富的粉丝福利，更努力预备演出内容。如果你也想跟姜丹尼尔，在香港的STAR HALL渡过愉快的晚上，就不要错过最后的购票机会。

Less than a month to meet KANGDANIEL in Hong Kong!



See You in Hong Kong!#FIRSTPARADEinHK#KANGDANIELinHK#KANGDANIEL #강다니엘

#FIRSTPARADE pic.twitter.com/BsupAFUrwu — ACO MEDIA 有种传媒 (@acomedia_one) March 6, 2023

本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：香港乐腾演艺文化有限公司

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

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