Apink鄭恩地超強唱功終於被看見！推熱轉影片「感冒狀態升key翻唱《事件的地平線》」，網讚：「不愧是live之神！」

今日上午Twitter韓國熱搜（Trends）突然出現「鄭恩地事件」這一keyword，讓不少粉絲嚇了一跳，其實並不是爆出什麼爭議事件，而是鄭恩地翻唱《事件的地平線》讓太多人感到艷驚、 正在瘋狂轉發！

鄭恩地今日上午通過個人YouTube公開這一翻唱影片，在原曲基礎上再升1key，以自己的風格對歌曲做出重新詮釋：「翻唱了Dreamy（*鄭恩地頻道訂閱者的暱稱）留言中呼聲最高的歌曲，希望大家喜歡。」



YOUNHA原唱的人氣歌曲《事件的地平線》原key就已經很高，沒想到鄭恩地還能再升1key，而且是在感冒狀態下帶來live演唱！翻唱版只有一台電鋼琴、一支Mic，鄭恩地的氣息超穩、升1key的高音依舊清亮通透，讓人聽了不停起雞皮疙瘩！



翻唱影片迅速登上Twitter韓國熱搜（Trends），目前已有超過七千萬觀看次數、 近萬轉發。很多人留言說雖然原本就知道鄭恩地唱功很強，但沒想到強到這程度啊：



사건의지평선 ...

강약조절 개잘한다 이거 뭐야

정은지는 노래의 신이여요 pic.twitter.com/4q9G4dVdqj — 뛰뛰 (@ddwiddwi) March 22, 2023

影片公開後鄭恩地在實時聊天區留言說錄影當天恰好感冒，但為了遵守約定還是努力演唱，更不忘叮囑大家關注Apink即將到來的新專輯回歸。



此外，鄭恩地所屬女圖Apink今年出道12週年，將於4月5日推出第10張迷你專輯《SELF》，近日已通過SNS陸續公開track list和宣傳日程、成員概念照等等，讓人十分期待。





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