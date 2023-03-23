BTS Jimin單獨出演《洪金銅錢》與喜劇&歌手前輩們合照太嚇人，網友：怎麼有一種羊入虎口的感覺XD

哪來的小綿羊笑得那麼開心呢？好想看這一集節目啊！！！希望30號趕快來～。

KBS 2TV 的爆笑綜藝節目《洪金銅錢》迎來意外地超級大來賓 Jimin（BTS防彈少年團成員），官方公開了他與主持群的合照後，立刻引發網友們的熱議。



Jimin 作為特邀嘉賓單獨出演《洪金銅錢》的特輯「危險的邀請」引發大眾的好奇心，節目PD朴製作人表示，Jimin 有特別說過平常就有在關注這個節目，覺得非常有趣，他感到非常榮幸，主持群也不知道 Jimin 會來，所以他一登場反應就非常驚訝且開心，雖然大家平時都很努力工作，但因為 Jimin 的到來就更加努力了，大家可以好好期待這一期節目。

左至右分別為：朱宇宰、曹世鎬、洪真慶、BTS Jimin、金淑、2PM張祐榮



節目搞笑片段：



平常大多是在《Run BTS!》上看到 BTS 成員們的表現，Jimin 有趣又搞笑的一面這次終於有機會和其他藝人迸出不一樣的火花，也讓粉絲 ARMY 們相當期待！



而由 Jimin 出演的這一期《洪金銅錢》特輯將會在3月30日（週四）播出，有興趣的讀者記得鎖定本放喔。



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