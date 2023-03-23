Apink郑恩地超强唱功终於被看见！推热转影片「感冒状态升key翻唱《事件的地平线》」，网赞：「不愧是live之神！」

今日上午Twitter韩国热搜（Trends）突然出现「郑恩地事件」这一keyword，让不少粉丝吓了一跳，其实并不是爆出什么争议事件，而是郑恩地翻唱《事件的地平线》让太多人感到艳惊、 正在疯狂转发！

郑恩地今日上午通过个人YouTube公开这一翻唱影片，在原曲基础上再升1key，以自己的风格对歌曲做出重新诠释：「翻唱了Dreamy（*郑恩地频道订阅者的昵称）留言中呼声最高的歌曲，希望大家喜欢。」



YOUNHA原唱的人气歌曲《事件的地平线》原key就已经很高，没想到郑恩地还能再升1key，而且是在感冒状态下带来live演唱！翻唱版只有一台电钢琴、一支Mic，郑恩地的气息超稳、升1key的高音依旧清亮通透，让人听了不停起鸡皮疙瘩！



翻唱影片迅速登上Twitter韩国热搜（Trends），目前已有超过七千万观看次数、 近万转发。很多人留言说虽然原本就知道郑恩地唱功很强，但没想到强到这程度啊：



사건의지평선 ...

강약조절 개잘한다 이거 뭐야

정은지는 노래의 신이여요 pic.twitter.com/4q9G4dVdqj — 뛰뛰 (@ddwiddwi) March 22, 2023

影片公开后郑恩地在实时聊天区留言说录影当天恰好感冒，但为了遵守约定还是努力演唱，更不忘叮嘱大家关注Apink即将到来的新专辑回归。



此外，郑恩地所属女图Apink今年出道12周年，将於4月5日推出第10张迷你专辑《SELF》，近日已通过SNS陆续公开track list和宣传日程、成员概念照等等，让人十分期待。





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