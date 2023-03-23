韓國出生率再創低！執政黨提對策：30歲前生3個小孩男性可免除兵役、兒童津貼增加至每月100萬韓元！

韓國出生率連續86個月下降，今年1月的新生兒數量只有大約2萬3000名左右，是歷代最低，目前也正在討論各種低出生率對策。

22日，根據政黨相關人士透露，國民力量（執政黨）最近從政策委員會的角度出發，討論「低生育對策」的內容。包含：原本是0歲到8歲以下每月支付10萬韓元的兒童津貼，現在打算大幅增加到18歲之前每月100萬韓元，也就是說每名兒童到18歲爲止，將獲得約2.2億韓元的津貼、還有在30歲之前生育3名以上子女的話，男性可以免除兵役的方案。



此外，還在討論引入將男性育兒休假義務化的「瑞典式育兒休假制度」，是夫妻共同使用的480天假中，男性義務育兒休假期間擴大到與女性相同的90天的制度。但由於這包含男性的兵役義務、現金性福利等敏感內容，所以還是抱持著持謹慎態度。



報導一公開，也在韓國論壇 The qoo 引發熱烈討論。韓網友：「30歲前生3個？」、「每月100萬韓元可能嗎」、「30歲之前有三個孩子的話，至少25歲就要結婚，但是媽媽是生孩子的機器嗎」、「比起別的，直接給錢是最好的」、「三個孩子是妻子生下來後丈夫被免除兵役嗎？有點奇怪啊..」、「津貼對生孩子很有幫助，如果馬上實行的話」、「但是這些津貼從哪裡來」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞