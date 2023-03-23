勝利在看嗎？《模範計程車2》最新劇情以「Burning Sun事件」為原型，當事人刑滿出獄已重啟生活

據韓媒報道，《模範計程車》（港譯：模範的士）製作組正在準備以「Burning Sun事件」為原型的劇集，將對這一震驚全國的事件進行痛快淋漓的復仇。 其實，早在第二季預告片裡就有相關暗示！

「Burning Sun事件」或稱勝利夜店事件，指的是2019年被揭發的韓國娛樂圈性犯罪醜聞，包括以江南夜店Burning Sun為中心的毒品、性犯罪、非法偷拍等一系列犯罪事件。 因案件主要發生地點Burning Sun和Monkey Museum都是勝利有份投資的夜店，且勝利本人也有參與部份罪行，事件曝光後他宣佈永久退出娛樂圈，也退出BIGBANG。



勝利去年5月被判1年6個月有期徒刑，今年2月9日已刑滿出獄。 昨日有媒體接連曝光勝利重獲自由1個月以來的動態，稱他仍保持開朗個性、多次打電話給朋友招呼大家一起去夜店玩，本月初更與交往多年的網紅女友一同前往泰國曼谷、在高級酒店度假等等，再次引起大眾關注。 不少網友驚訝表示：「這麼快就出來了？」 、「做那麼多壞事，處罰會否太輕」、「居然有女生願意跟著他，互相回收垃圾嗎」。



而早已殺青的《模範計程車2》剛好也改編了這一事件，令人對劇集中的處理十分好奇！其實上月公開的第二季預告片裡就已出現暗示，隨著畫外音「設計完美的法律盲區」出現人群在夜店裡狂歡的場景。當時就有不少劇迷猜到可能與Burning Sun事件有關，想到屆時勝利已經出獄，不知如果看到這邊會作何感想呢？



《模範計程車2》講述神秘的計程車公司「彩虹運輸」為有冤情的受害人進行代理復仇的故事，上週第8集收視率來到全國16%，打破自身最高紀錄！每週五六更新，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台同步追看！





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