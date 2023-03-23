韩国出生率再创低！执政党提对策：30岁前生3个小孩男性可免除兵役、儿童津贴增加至每月100万韩元！

韩国出生率连续86个月下降，今年1月的新生儿数量只有大约2万3000名左右，是历代最低，目前也正在讨论各种低出生率对策。

22日，根据政党相关人士透露，国民力量（执政党）最近从政策委员会的角度出发，讨论「低生育对策」的内容。包含：原本是0岁到8岁以下每月支付10万韩元的儿童津贴，现在打算大幅增加到18岁之前每月100万韩元，也就是说每名儿童到18岁爲止，将获得约2.2亿韩元的津贴、还有在30岁之前生育3名以上子女的话，男性可以免除兵役的方案。



此外，还在讨论引入将男性育儿休假义务化的「瑞典式育儿休假制度」，是夫妻共同使用的480天假中，男性义务育儿休假期间扩大到与女性相同的90天的制度。但由於这包含男性的兵役义务、现金性福利等敏感内容，所以还是抱持著持谨慎态度。



报导一公开，也在韩国论坛 The qoo 引发热烈讨论。韩网友：「30岁前生3个？」、「每月100万韩元可能吗」、「30岁之前有三个孩子的话，至少25岁就要结婚，但是妈妈是生孩子的机器吗」、「比起别的，直接给钱是最好的」、「三个孩子是妻子生下来后丈夫被免除兵役吗？有点奇怪啊..」、「津贴对生孩子很有帮助，如果马上实行的话」、「但是这些津贴从哪里来」等等。

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