《PEAK TIME》首次淘汰結果出爐：這隊翻盤拿第一！16隊進10隊超煎熬哭成淚海

《Peak Time》昨晚（22日）播出了第一次合格．淘汰式，漫長的宣布儀式讓參賽團體與觀眾都煎熬不已。

第一次累計之票數，除了全球投票之人氣票數之外，還會加上第一回合、第二回合舞台獲勝的獎勵票數，以及第二回合MVP獎勵票數。以下劇透結果：



前八名：13點（BAE173）、11點（VANNER）、23點（大國男兒）、20點（M.O.N.T）、8點（DKB）、24點（B.A.P文鐘業等）、14點（GHOST9）、15點（BLK）。其中13點J-MIN獲RAP MVP，24點文鐘業獲DANCE MVP，14點崔峻晟獲VOCAL MVP。



▼一二名之爭，13點因MVP獎勵絕地大反攻從純人氣第六名升到一名，打敗高人氣的「兼職男團」VANNER



▼15時搶到最後一席門票



剩下的團體中，有兩團獲得敗部復活機會，7點（MASC）因為人氣票數是全體第三名晉級，2點（NTX）則是評審群討論而遴選，評審們認為他們的團隊凝聚力較高。一宣布2點晉級，以吶喊「skrr」出名的成員允赫跪地而哭，同時也宣布了剩下的團體皆被淘汰。

▼7點以人氣第三晉級，前二是11點與23點



▼2點允赫痛哭，後續打起精神再喊「skrr」



淘汰的包括21點24K、18點BDC、9點BLITZERS、5點ATBO、4點BXB 、1點DIGNITY，其中21點，主持人李昇基除了讓泣不成聲的時宇表達感言外，也特地讓兩位來自日本的成員YUMA與TAKERU說說話，他們下台之時，B聯隊隊友8點主動上前擁抱，此部分實際播出的畫面不多，先前的預告倒是拉近鏡頭剪出了21點（白衣）與8點（黑衣）都哭成淚人兒的模樣。

▼21點公布隊名「24K」並談述感想



▼先前預告，前段穿牛仔襯衫跪地者是14點隊長孫準亨，拿到倒數第二張門票激動不已



雖然24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB 與DIGNITY遭淘汰，無緣參與第三回合舞台，但節目組把他們已練好的全新歌曲贈送給他們，或許很快就有機會看他們攜新歌、以全新模樣回歸。

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