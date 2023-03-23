《PEAK TIME》首次淘汰结果出炉：这队翻盘拿第一！16队进10队超煎熬哭成泪海

《Peak Time》昨晚（22日）播出了第一次合格．淘汰式，漫长的宣布仪式让参赛团体与观众都煎熬不已。

第一次累计之票数，除了全球投票之人气票数之外，还会加上第一回合、第二回合舞台获胜的奖励票数，以及第二回合MVP奖励票数。以下剧透结果：



前八名：13点（BAE173）、11点（VANNER）、23点（大国男儿）、20点（M.O.N.T）、8点（DKB）、24点（B.A.P文钟业等）、14点（GHOST9）、15点（BLK）。其中13点J-MIN获RAP MVP，24点文钟业获DANCE MVP，14点崔峻晟获VOCAL MVP。



▼一二名之争，13点因MVP奖励绝地大反攻从纯人气第六名升到一名，打败高人气的「兼职男团」VANNER



▼15时抢到最后一席门票



剩下的团体中，有两团获得败部复活机会，7点（MASC）因为人气票数是全体第三名晋级，2点（NTX）则是评审群讨论而遴选，评审们认为他们的团队凝聚力较高。一宣布2点晋级，以呐喊「skrr」出名的成员允赫跪地而哭，同时也宣布了剩下的团体皆被淘汰。

▼7点以人气第三晋级，前二是11点与23点



▼2点允赫痛哭，后续打起精神再喊「skrr」



淘汰的包括21点24K、18点BDC、9点BLITZERS、5点ATBO、4点BXB 、1点DIGNITY，其中21点，主持人李升基除了让泣不成声的时宇表达感言外，也特地让两位来自日本的成员YUMA与TAKERU说说话，他们下台之时，B联队队友8点主动上前拥抱，此部分实际播出的画面不多，先前的预告倒是拉近镜头剪出了21点（白衣）与8点（黑衣）都哭成泪人儿的模样。

▼21点公布队名「24K」并谈述感想



▼先前预告，前段穿牛仔衬衫跪地者是14点队长孙准亨，拿到倒数第二张门票激动不已



虽然24K、BDC、BLITZERS、ATBO、BXB 与DIGNITY遭淘汰，无缘参与第三回合舞台，但节目组把他们已练好的全新歌曲赠送给他们，或许很快就有机会看他们携新歌、以全新模样回归。

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