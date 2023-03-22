全道嬿答應接拍《格殺福順》前連劇本也沒看過

Netflix 電影《格殺福順》20日於首舉行的電影發佈會，全道嬿透露她連劇本也沒看過就答應拍攝《格殺福順》。

導演卞成賢(변성현)表示《格殺福順》是一部以全道嬿為起點的作品。他說有一次在拍攝電影《生日》的現場，因為他是全道嬿前輩的忠實粉絲，那時安尚勳前輩就親自介紹了全道嬿前輩給他認識 。之後大家就保持聯絡。卞成賢續說：「及後全道嬿前輩向我介紹了幾部他人所寫的作品， 但是我希望拍攝自己的原創作品，所以我反過來問她願不願意參與我的作品，她居然答應了！ 」



之後我就開始思考能做出什麼樣的電影了。他解釋道：「因為前輩拍攝了很多優秀的作品，讓我感到有些壓力。所以我選擇了動作類型的電影。因為前輩的作品中沒有動作類型的作品，所以我選擇了動作類型，並開始編寫劇本，其中描繪了一個非常適合全道嬿的女主角色。」

《格殺福順》講述了吉福順的故事，她是一位單身母親和僱傭殺手，在工作與生活的平衡中掙扎。就在她與公司續約前，她捲入了一場不可避免的殺戮或被殺的情況。導演解釋說，他專注於描繪人物之間複雜的關係，製造出矛盾而又諷刺的情境。



全道嬿也表示一直想嘗試不同類型的作品，但機會並不多。「所以當我第一次收到出演邀約時，非常高興。而且她一直很想希望嘗試動作戲，所以對這個角色很感興趣。不過之前從來沒有試過不看劇本就接受作品的邀請，所以我有些猶豫。我既高興又不安。因為電影中的動作場面比我想像中的要多，所以我也會有 "我真的能勝任嗎＂這樣的想法。」



驚悚動作片《殺死福順》 即將於3月31日在Netflix上播出。該片上個月於第73屆柏林國際電影節上進行了全球首映。

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