新經紀公司員工追蹤NMIXX前成員Jinni IG帳戶 有傳即將簽約新公司？ The Black Label立即否認！

網結中有謠言流傳 Jinni 將與 The Black Label 簽約合約。

有網友提出這樣的說法，是因為早前Jinni 突然開開通了個人Instagram帳號，並上載了幾張照片，而The Black Label的國際推廣總監關注了Jinni 的IG賬號。THE BLACK LABEL為韓國YG娛樂旗下關聯公司 (wiki)



不過20日，The Black Label相關負責人對TV Daily表示：“與Jinni 簽訂專屬合約的傳聞並不屬實。” 他駁斥了有關他甚至沒有開會討論合同的傳言。

Jinni去年2月以NMIXX出道，但同年12月離隊，並與所屬社JYP娛樂解約。沒有解釋她的離隊的原因，這消息讓粉絲感到奇怪，因為Jinni 之前沒有卷入任何爭議或醜聞。

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17日 NMIXX 宣布展開世界巡演「SHOWCASE「NICE TO MIXX YOU」，台灣場6月18日舉行。

另外，昨日NMIXX 發行新專輯《expérgo》舉行了Showcase，相關照片及影片按這觀看。

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