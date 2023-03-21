辛叡恩自爆《黑暗榮耀》中，為了配合成年版朴涎鎮遮掉了鼻上的美人痣！

辛叡恩公開了拍攝Netflix《黑暗榮耀》的幕後故事。

在《黑暗榮耀》中飾演女二號朴涏鎮高中時期的年輕演員就是辛叡恩，她憑藉不俗的演技給觀眾們留下了深刻的印象。 最近她又進組拍攝新劇《花書生熱愛史》，為宣傳新劇做客了《我家的熊孩子》。 媽媽團看到乖巧可愛的辛叡恩忍不住感嘆「這麼善良漂亮的臉怎麼能演出那麼可惡的角色？ ！」

主持人徐章勳透露《黑暗榮耀》播出後成人朴涏鎮的扮演者林智妍收到很多關於捲髮棒SNS私訊，他很好奇辛叡恩是否也是如此。 辛叡恩表示：「開播之前公司告訴我電視劇開播之後我的粉絲數很有可能會漲，我自己也很期待，但是真實情況卻是很多網友說不想看到我的笑臉，都取關了我。」 聽到這裡主持人安慰她說：「這反而是說明你演得太好了。」 許景煥的媽媽還稱讚辛叡恩的鼻子上有一顆「美人痣」，辛叡恩表示：「拍攝《黑暗榮耀》的時候為了配合成人扮演者林智妍前輩，把美人痣遮住了。」





此外，辛叡恩主演的新劇《花書生熱愛史》講述了打破所有固定觀念的寄宿家庭「二花院客棧」的主人尹端午和懷有祕密的寄宿生花書生三人幫。 四位青春演繹的清新無邪的神祕浪漫喜劇史劇，於3月20日正式開播。



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