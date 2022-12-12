大家都想知道Jinni為什麼退團！NMIXX前往AAA表情沉重，Sullyoon想比愛心卻少了搭檔

新人女團NMIXX成員Jinni本月9日宣布退團，讓許多粉絲相當震驚，就連其他成員似乎也相當錯愕。

NMIXX Jinni退團，經紀公司JYPE僅稱是「個人因素」，但備受外界質疑，因為NMIXX 才出道約10個月，Jinni退團前10天NMIXX才在MAMA拿下獎項，前3天還在Bubble發訊息。由於理由不清不楚，以致關於Jinni退團的謠言甚囂塵上。



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昨（12）日NMIXX為了到日本出席2022 Asia Artist Awards（AAA），剩下的6名成員在機場問候，各個表情明顯很沉重、籠罩在低氣壓，粉絲看了都很心疼、擔心剩下的成員們也不好受。最讓人不捨的是，成員Sullyoon舉起了手比出半個愛心，但看向了右手邊卻找不到搭檔。

翻開過往，Sullyoon和Jinni感情當好，在面對媒體拍照時經常搭檔比愛心，Jinni離開之後，Sullyoon不曉得是下意識忘記了，還是刻意想表達對於Jinni不在的惆悵，又或者和Haewon一樣，可能偷偷藏了不願Jinni離開的訊息呢？



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