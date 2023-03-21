新经纪公司员工追踪NMIXX前成员Jinni IG帐户 有传即将签约新公司？ The Black Label立即否认！

网结中有谣言流传 Jinni 将与 The Black Label 签约合约。

有网友提出这样的说法，是因为早前Jinni 突然开开通了个人Instagram帐号，并上载了几张照片，而The Black Label的国际推广总监关注了Jinni 的IG账号。THE BLACK LABEL为韩国YG娱乐旗下关联公司 (wiki)



不过20日，The Black Label相关负责人对TV Daily表示：“与Jinni 签订专属合约的传闻并不属实。” 他驳斥了有关他甚至没有开会讨论合同的传言。

Jinni去年2月以NMIXX出道，但同年12月离队，并与所属社JYP娱乐解约。没有解释她的离队的原因，这消息让粉丝感到奇怪，因为Jinni 之前没有卷入任何争议或丑闻。

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17日 NMIXX 宣布展开世界巡演「SHOWCASE「NICE TO MIXX YOU」，台湾场6月18日举行。

另外，昨日NMIXX 发行新专辑《expérgo》举行了Showcase，相关照片及影片按这观看。

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