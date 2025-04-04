IU&朴寶劍感人劇集《苦盡柑來遇見你》創下Netflix近2年來最高用戶數，比肩宋慧喬《黑暗榮耀》李政宰《魷魚遊戲2》

Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍、文素利、朴海俊等主演，以多人視角講述了一個家庭及周邊人物上下三代人的故事，已被很多觀眾加入人生必看清單，真的非常感人！隨著口碑不斷擴散的人氣也通過數字獲得充分展現。

根據數據平台企業IGAWorks的「Mobile Index」在4日公佈的資料，Netflix今年3月的月活躍用戶數（MAU）達到 1409萬4084人，超過了2023年1月宋慧喬主演的《黑暗榮耀》更新期間創下的最高紀錄1401萬2131人。

不僅如此，日活躍用戶數（DAU）也在3月29日（最後4集上架次日週六）達到405萬8967人，僅次於《魷魚遊戲》第2季去年12月26日上架當日的數日412萬8302人。



《苦盡柑來遇見你》最後一集裡，一生懷抱詩人夢想的「文學少女」吳愛純（IU、文素利共同飾演）在年老之後終於出版詩集，並悟出人生並非單純四季輪轉，而是依心境而異「有時是春天，有時是冬天」，為16集的故事畫下了感人至深的句點。



《苦盡柑來遇見你》以濟州少女吳愛純的視角展開，通過她與梁寬植充滿冒險的一生，講述韓國父母一代的懷舊故事，真實生動地詮釋了大量鮮活角色，富有文學性的對白更是打動人心，讓很多人仿彿看到自己的父母、感受到家人之間的深刻羈絆，被大批觀眾譽為「人生劇」。 雖然劇情極具韓國在地色彩與鄉土情懷，卻也在中南美、東南亞等地受到喜愛，在全球範圍引發共鳴。





IU在劇中一人分飾兩角「吳愛純」和女兒「梁金明」，幾乎每集都有不止一場哭戲，一向很少哭泣的她在拍完這部劇後也坦言眼淚變多了，但更為能參與這部優秀作品感到自豪喜悅，層次分明的演技也讓不少觀眾刮目相看。



此外，根據Netflix統計，《苦盡柑來遇見你》在3月17日至23日期間穩居觀看次數最高的非英語類TV節目。 根據線上內容排行網站FlixPatrol，《苦盡柑來遇見你》在 Netflix TV節目中排名全球第8位（截至4月3日）。





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