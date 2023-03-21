原来不少《黑暗荣耀》的配角，都曾出演过热门韩剧《非常律师禹英禑》你知道有谁吗？
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原来不少《黑暗荣耀》的配角，都曾出演过热门韩剧《非常律师禹英禑》你知道有谁吗？

韩剧   2023年3月21日   星期二08:00   MiJimin   1

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

如果两部热门韩剧你都有追的话，这８个重复角色你都有注意到吗～？

被韩网命名为《奇怪的老师文同珢》，也就是《非常律师禹英禑》（原本直译：奇怪的律师禹英禑）加上《黑暗荣耀》的女主角宋慧乔所饰演的国小教师文同珢，如果很频繁追剧一定会经常遇到这样的情况，看到某个演员出现觉得好~~~眼熟啊，是不是在哪里看过呢？

1．《黑》画家&毒虫牧师女儿李蓑罗VS《非》脱北者妈妈（演员：金赫拉）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》剧照和播出截图）

2．《黑》朴涎镇跟河度领的可爱女儿河睿帅VS《非》禹英禑童年时期（演员：吴智律）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

3．《黑》偷拍学生裙底的变态老师VS《非》中彩票后就抛弃妻子的外遇渣男（演员：许栋元）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

4．《黑》全宰寯的律师朋友VS《非》跟踪禹英禑妈妈的记者（演员：李斗锡）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

5．《黑》嫉妒涎镇的同事VS《非》揭穿秀妍暧昧对象是劈腿惯犯的前女友
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

6．《黑》文同珢的班导师VS《非》昭德洞纪念树案件的大法官（演员：朴胤熙）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

7．《黑》帮涎镇写气象稿的人VS《非》传纸条给禹英禑陷害她，结果被董格拉米巴头的同学
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

8．《黑》萨满教巫师VS《非》董格拉米的妈妈（演员：尹珍成）
（图源：Netflix《黑暗荣耀》&《非常律师禹英禑》播出截图）

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留言/评论
  • 太強了吧 有些根本看不出來
    53分前
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