《Delivery Man》打破八集定律：尹燦榮與方珉雅上演意外之吻！

集靈異、搞笑元素於一身的韓劇《Delivery Man》正在熱播，劇中尹燦榮和方珉雅化身一人一鬼組合為亡者服務，兩位「歡喜冤家」的互動亦愈見頻繁，近日更大膽打破韓劇「第八集定律」上演「意外之吻」，讓觀眾看得相當開心！

事緣的士司機徐英敏（尹燦榮飾）發現失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾）手上繫著亡母的髮圈，因此懷疑智賢與母親的關係；由於智賢的魂魄無法遠行、只能在英敏的的士附近徘徊，為了找出她的附身之物，英敏搬出車上所有物件逐一測試，最終發現智賢的載體是一部舊手機，期間她更被手機吸附而飛撲到英敏身上，二人意外接吻，英敏頓時慌張，純情表現令觀眾不禁會心微笑。



去年尹燦榮接拍殭屍劇集時，曾在綜藝節目上自爆沒有接吻經驗：「那場吻戲是我人生中的初吻，我自小從事演員工作，心想我這樣下去，該不會真的把初吻獻給作品吧？因為我真的不知道要怎麼做，所以拍攝前一天還問了對手持厚：『明天該怎麼辦？』她說：『就這樣親吧！』」看來今次他在《Delivery Man》演出意外之吻後所流露的害羞和清澀，也是真實演技呢！



除了渾然天成的清純感，尹燦榮的喊戲同樣讓觀眾留下深刻印象！劇中他為了替鬼魂圓夢，因而假裝成亡者表弟前往拜訪，更一秒上演催淚喊戲，演技令人讚不絕口！童星出身的他曾在2014年韓劇《媽媽》上演大量喊戲，當時年僅13歲的他還說：「哭戲太多、眼淚流乾了，以後再也哭不出來！」豈料此後他卻連番接到悲情角色，難怪他曾笑言希望接拍浪漫愛情作品，未知他和珉雅會否在《Delivery Man》譜出戀曲？



Viu Original原創靈異韓劇《Delivery Man》講述「靈魂擺渡司機」徐英敏（尹燦榮飾）和失去記憶的女鬼姜智賢（方珉雅飾）相遇後，以實現鬼神們的遺願為宗旨，展開了前所未有的合作和調查的故事，劇集逢星期三、四晚上9時20分在「黃Viu」上架！

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